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25.02.2020 15:33
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Скалодром для чемпионата Европы в Москве построят за пять дней

Текст: Екатерина Бодякина

Меньше месяца осталось до чемпионата Европы по скалолазанию в Москве, где спортсмены поборются за две последние путевки на летние Олимпийские игры 2020 года для представителей Старого света. Соревнования в дисциплинах скорость, боулдеринг, трудность и многоборье пройдут в легкоатлетическо-футбольном манеже ЦСКА. Здесь специально к турниру возведут временный комплекс из трех скалодромов.

Москва примет чемпионат Европы по скалолазанию

Новые конструкции будут более легкими по сравнению со стационарными тренажерами для скалолазания, так как их предстоит разместить на искусственном поле с ограниченной нагрузкой на квадратный метр, а в дальнейшем использовать на других площадках. Тем не менее вес сооружения составит 20 тонн, а масштабы будут впечатляющими - 15,5 метра в высоту и 60 метров в длину.

На строительство скалодрома отведено всего пять дней - уникальные сроки в истории российского скалолазания. Чтобы не терять времени, 40 человек будут почти безостановочно работать в две смены. "Работа начнется за 10 дней до начала турнира. Но у подрядчика, отвечающего за монтаж, не будет в запасе ни одного лишнего дня - пять суток на весь процесс. Уже 15 марта утром на скалодром должны выйти международные подготовщики, которым предстоит накрутить уникальные трассы для соревнований в дисциплинах трудность и боулдеринг, - заявил исполнительный директор Федерации скалолазания России Максим Черных.

В настоящее время российские претенденты на олимпийские лицензии в дисциплине многоборье проходят подготовку в австрийском Инсбруке. Тренировочные сборы на знаменитом скалодроме Kletterzentrum завершатся 29 февраля, а состав сборной России на европейское первенство объявят в начале марта.

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