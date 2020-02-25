Скалодром для чемпионата Европы в Москве построят за пять дней

Меньше месяца осталось до чемпионата Европы по скалолазанию в Москве, где спортсмены поборются за две последние путевки на летние Олимпийские игры 2020 года для представителей Старого света. Соревнования в дисциплинах скорость, боулдеринг, трудность и многоборье пройдут в легкоатлетическо-футбольном манеже ЦСКА. Здесь специально к турниру возведут временный комплекс из трех скалодромов.

Новые конструкции будут более легкими по сравнению со стационарными тренажерами для скалолазания, так как их предстоит разместить на искусственном поле с ограниченной нагрузкой на квадратный метр, а в дальнейшем использовать на других площадках. Тем не менее вес сооружения составит 20 тонн, а масштабы будут впечатляющими - 15,5 метра в высоту и 60 метров в длину.

На строительство скалодрома отведено всего пять дней - уникальные сроки в истории российского скалолазания. Чтобы не терять времени, 40 человек будут почти безостановочно работать в две смены. "Работа начнется за 10 дней до начала турнира. Но у подрядчика, отвечающего за монтаж, не будет в запасе ни одного лишнего дня - пять суток на весь процесс. Уже 15 марта утром на скалодром должны выйти международные подготовщики, которым предстоит накрутить уникальные трассы для соревнований в дисциплинах трудность и боулдеринг, - заявил исполнительный директор Федерации скалолазания России Максим Черных.

В настоящее время российские претенденты на олимпийские лицензии в дисциплине многоборье проходят подготовку в австрийском Инсбруке. Тренировочные сборы на знаменитом скалодроме Kletterzentrum завершатся 29 февраля, а состав сборной России на европейское первенство объявят в начале марта.