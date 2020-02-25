Спасатели сняли мужчину с парапета Большого Москворецкого моста

В столице неизвестный пытался прыгнуть с парапета Большого Москворецкого моста. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, мужчину спасли, ему оказывается помощь.

Напомним, что неизвестный перелез через ограждение моста и стал требовать разговора с ушедшей женой и встречи с детьми. Прохожие позвонили в службу спасения. Прибывшие на место инцидента сотрудники спецслужб попробовали растянуть тент, но неизвестный их остановил. Сначала с ним работали психологи МЧС, подстраховывали с воды ситуацию спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах на судне с воздушной подушкой. Во время инцидента частично перекрывали движение по Москворецкому мосту в сторону Кремля.

Однако через какое-то время спасатели АСО №1 Пожарно-спасательного центра и пожарные ПЧ-47 сняли мужчину с парапета Большого Москворецкого моста.