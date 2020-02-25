Суд продлил экс-губернатору Ишаеву домашний арест

Басманный районный суд Москвы до 28 марта продлил срок домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву.

Экс-чиновник обвиняется в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Он является фигурантом уголовного дела о хищении средств нефтяной компании "Роснефть".

По версии следствия, за период с 2014 по 2017 год он путем злоупотребления доверием обогатился на 5 миллионов 700 тысяч рублей. Сам Ишаев выдвинутые против него обвинения не признал.

Заседание проходило в закрытом режиме. Как пояснил представитель надзорного ведомства, это было сделано ради безопасности одного из участников процесса - свидетеля, который находится под госзащитой.

Напомним, с 2013 по 2018 год Ишаев был вице-президентом ПАО "НК "Роснефть". А до этого, с 1991 года, руководил администрацией Хабаровского края. Как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании он обеспечил заключение договоров с принадлежащей ему коммерческой организацией на аренду по завышенной стоимости помещения для нужд представительства компании в Дальневосточном регионе.

Обвиняемому вменяют ущерб в 5,7 миллиона рублей. Сам обвиняемый заявил в суде, что считает эту сумму абсурдной.

По сообщению адвоката Павла Зайцева, дочь Ишаева выплатила нефтяной компании, служба безопасности которой передала следствию материалы на экс-чиновника, всю сумму предполагаемого материального ущерба. Кроме того, по решению суда был наложен обеспечительный арест на принадлежащие бывшему губернатору и вип-менеджеру 9 миллионов рублей и 13 тысяч долларов.

Экс-губернатор с 28 марта прошлого года находится под домашним арестом в квартире на западе Москвы. Следствие не настаивало на более суровой мере пресечения для 70-летнего фигуранта уголовного дела. При этом ему установлен довольно строгий режим: не разрешены даже ежедневные прогулки.