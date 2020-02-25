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25.02.2020 19:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Венеция" не задалась

Мэрия Костромы насильно переселяет жителей старого аварийного дома в новостройку с трещинами
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8094)
Жительница Костромы Лиана Мамаева держит в руках увесистую стопку документов. В ней - история ее шестилетней борьбы с чиновниками за право жить в человеческих условиях. В 2011 году двухэтажный деревянный дом на улице Горького, где живет женщина, межведомственная комиссия признала аварийным и подлежащим сносу.
Лиана Мамаева: Чиновникам шесть лет оказалось мало, чтобы принять решение о расселении людей в нормальные условия. Фото: Анна Скудаева Лиана Мамаева: Чиновникам шесть лет оказалось мало, чтобы принять решение о расселении людей в нормальные условия. Фото: Анна Скудаева
Лиана Мамаева: Чиновникам шесть лет оказалось мало, чтобы принять решение о расселении людей в нормальные условия. Фото: Анна Скудаева

- Наш дом в 1940-х годах строили пленные немцы. Постепенно он обветшал, появились проблемы с трубами, крышей, - рассказывает костромичка. - Все прогнило, начало течь. Управляющая компания на заявки вовремя не реагировала. В итоге здание стало рушиться на глазах. Когда дом признали аварийным, собственникам выплатили материальные компенсации, и они купили себе новые квартиры. А нам, кто живет в муниципальном фонде по договорам соцнайма, обещали предоставить взамен равнозначное жилье. Но с новосельем возникли проблемы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По муниципальной программе переселения из ветхого и аварийного фонда семьям Лианы Мамаевой и ее соседки Эльвиры Барбашинской предложили квартиры в новостройке № 58 в микрорайоне "Венеция". Но, побывав в новом 78-квартирном доме, жильцы с улицы Горького переезжать туда отказались. Они заявили, что менять старое аварийное жилье в центре города на "новое аварийное" на окраине не хотят.

И понять их можно. По фасаду новостройки пошли глубокие трещины. Строительно-техническая экспертиза выявила в "Венеции" серьезные нарушения, в том числе неустранимые. Застройщики сэкономили на всем. Так, вместо положенного по проекту свайного фундамента экономные строители сделали менее прочный ленточный. Он вскоре треснул, и в стенах новостройки появились дыры. Ответственные лица в акте приемки и ввода здания в эксплуатацию расписались в том, что дом № 58 изготовлен из газосиликатных блоков и облицован кирпичом, как и предусмотрено проектной документацией, но на деле это все оказалось обманом...

Вскоре чиновников мэрии, подписавших акты приемки здания, заподозрили в коррупции и возбудили уголовное дело. В Следственном комитете Лиане Мамаевой выдали копию постановления о признании ее потерпевшей. Но в администрации Костромы с претензиями жильцов не согласились и подали иск в суд о принудительном выселении семей Мамаевых и Барбашинских в "Венецию" и о снятии их с регистрационного учета. При этом на сайт разместили информацию о том, что построенный в 1949 году двухэтажный деревянный дом № 15 по улице Горького благополучно расселен: "В рамках программы переселения заключено восемь муниципальных контрактов, и новое жилье получили все 25 бывших жильцов здания".

Что еще нужно сделать, чтобы добиться переезда не в гнилую конуру, а в нормальные человеческие условия?

Суды о принудительном переселении несогласных костромичей в "Венецию" тянулись шесть лет. За это время жившая в аварийном доме старенькая мама Лианы Мамаевой умерла, поэтому в очереди на расселение осталась лишь сама Лиана и ее дети.

- Мы пережили множество судебных заседаний, прошло восемь строительных экспертиз! Людям, которые вложили деньги в покупку квартир в этом доме, договоры долевого участия расторгли, а вложенные деньги вернули по суду. Но к участникам программы переселения отношение оказалось совсем другое: после того как я выиграла первый суд, мэрия повторно подала иск о принудительном переселении меня и моих детей в ту же самую квартиру в той же самой негодной новостройке. Такого цинизма я не ожидала, - рассказала Лиана Мамаева.

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
В костромской новостройке сгнил пол

Юрист администрации Костромы Артур Мелкумян во время процесса возразил, что с момента предыдущего суда параметры спорной квартиры изменились: в результате перепланировки площадь кухни увеличилась, а жилых комнат - уменьшилась. В январе 2018 года межведомственная комиссия признала спорную квартиру в "Венеции" пригодной для проживания. В связи с этим власти решили вновь настоять на переселении семьи Мамаевых. Однако суд с доводами чиновников не согласился, отметив, что доказательств об устранении многочисленных недоделок в новостройке не представлено. Суд пришел к выводу, что "предлагаемое жилое помещение не улучшает положение ответчиков с точки зрения безопасности", и отказал горадминистрации в принудительном переселении жильцов в "Венецию".

А дальше начались странности. По семье Эльвиры Барбашинской, интересы которой в суде, как и свои, представляла юрист Лиана Мамаева, суд вынес решение о предоставлении другой квартиры. После вступления решения в законную силу мэрия начала предлагать переселенцам альтернативные варианты расселения.

Но самой Лиане Мамаевой и ее детям повезло меньше. Отказывая мэрии в принудительном переселении Мамаевых в "Венецию", суд по какой-то причине не вынес решения по встречному иску о предоставлении Мамаевым другого пригодного жилья.

- Хотя я выиграла дело и мэрии отказали в обоих исках о нашем насильственном переселении в негодную новостройку в "Венеции", теперь я вынуждена вновь бегать по судам, чтобы добиться переезда в безопасное место. Я подала жалобу на определение областного суда, но она до сих пор не рассмотрена: меня "футболят" из Ленинского в Свердловский суд и обратно, ссылаясь на "неподсудность", хотя по абсолютно аналогичному делу моей соседки Барбашинской решение давно вынесено. Я думаю, это такой вид "мести" мне за "вынос сора из избы", который портит костромским чиновникам радужную статистику об "успехе" программы переселения, - возмущается Лиана Мамаева.

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Между тем ветхий деревянный дом на улице Горькова, где до сих пор ютятся костромичи, разваливается на глазах. Течет крыша, стены и полы превратились в труху, со стен на прохожих падает гнилая обшивка. Потолки внутри мокнут, в квартирах из-за сырости трудно дышать. А недавно на входе рухнуло массивное крыльцо, едва не похоронив под обломками оставшихся жильцов.

- Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы добиться переезда не в гнилую конуру, а в нормальные человеческие условия, на которые мы по закону имеем право. Можно ли таким способом мстить людям за отказ переезжать из старого аварийного жилья в новое аварийное? Если завтра нам на головы рухнет не только крыльцо, а вся прогнившая крыша, наша гибель будет на совести мэрии и Ленинского суда Костромы. Им шесть лет оказалось мало, чтобы принять решение о расселении людей в нормальные условия, - сетует Лиана Мамаева.

Редакция "РГ" направила официальный запрос в администрацию Костромы с просьбой указать сроки расселения жителей из аварийного дома. Но ответ пока не получен. Редакция будет следить за развитием событий.

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