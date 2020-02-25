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25.02.2020 12:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Московском зоопарке проснулись сурки

Текст: Ирина Огилько

В этом году сурки проснулись раньше обычного почти на полмесяца. Об этом сообщает Московский зоопарк в своем Instagram-аккаунте.

Связано раннее пробуждение грызунов с теплой погодой. Однако специалисты были к этому готовы, поскольку снег в вольере грызунов стал активно таять в начале февраля.

Как отмечают сотрудники зоопарка, пока из зимнего укрытия показался только самец. После пробуждения он осторожен, обходит свои владения, оставляет свежие метки на земле, деловито выметает сор из ходов. Несмотря на длительную 5-месячную спячку (сурки уснули в начале сентября), животное не спешит идти к кормушке. Да и в качестве еды получает только свежий салат и овощи,ничего сытного или калорийного. Связано это с тем, что пищеварительной системе сурка нужно время, чтобы возобновить работу.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Две его подружки, самки Сара и Нагайна, пока что не появляются на поверхности. Обычно они выходят через 1-2 недели после пробуждения самца.

Как поясняют в зоопарке, после сурков будить будут тушканчиков, которые провели больше четырех месяцев в специальных холодильных камерах. Вслед за ними должны проснуться бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин.

Напомним, что с 1 марта зоопарк переходит на весенний режим работы, он откроется с 9:00 и будет работать до 18:00.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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