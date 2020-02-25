В Нововоронеже назвали победителей чемпионата профмастерства

21 февраля 2020 года в Нововоронеже назвали победителей и призеров в шести из 18 компетенций IV дивизионального чемпионата профессионального мастерства работников Концерна "Росэнергоатом" REASkills.

За звание "Лучших по профессии" на нововоронежской площадке сражались представители восьми атомных станций Концерна "Росэнергоатом" и ключевых дочерних предприятий: Атомэнергоремонт, Опытно-демонстрационный центр по выводу из эксплуатации, Атомтехэнерго, Консист и Энергоатоминвест.

Церемония закрытия Чемпионата прошла в новом формате. На видеосвязи были все пять площадок и центральный аппарат Концерна "Росэнергоатом". Участники задавали друг другу вопросы и поздравляли с успешным завершением очередного марафона профмастерства.

"Я смотрю на каждого выступающего и вижу, как горят ваши глаза. Я вижу, что все мы горды тем, что работаем в Концерне "Росэнергоатом", что мы единая команда и часть огромной команды Росатома. Сплочение и единение, которые мы сейчас чувствуем через сотни километров, это не только повышение профессионализма, но и залог прорывного развития в будущем", - сказал по видеосвязи первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям концерна "Росэнергоатом" Джумбери Ткебучава.

В этом году в Нововоронеже собрались 136 человек с разных уголков России, среди них 59 конкурсантов и 41 эксперт. Нововоронеж стал самой многочисленной площадкой Чемпионата. Здесь прошли соревнования в компетенциях: "Неразрушающий контроль", "Электромонтаж", "Сварочные технологии", "Ремонт механического оборудования", "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" и уникальная новая командная компетенция "Выведение из эксплуатации объектов использования атомной энергии".

"Все конкурсные дни борьба была напряженной. Я уверен, что победили сильнейшие. Но каждый из тех, кто приехал на Чемпионат уже победитель. Участие в подобных соревнованиях это не только право уважать себя, но и честь, и большая ответственность представлять коллективы своих предприятий", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Напомним, марафон профессионального мастерства проходил с 17 по 21 февраля в пяти городах: Нововоронеже, Удомле, Балаково, Екатеринбурге и Чебоксарах. Количество компетенций увеличилось с 14 в прошлом до 18 в этом году. Попробовали свои силы в отборочных испытаниях 700 претендентов. До соревнований допустили 298 человек.

Победители и призеры "REASkills-2020" станут участниками сборной Концерна "Росэнергоатом", которая после специально подготовки представит "Электроэнергетический" дивизион Госкорпорации "Росатом" на отраслевом чемпионате "AtomSkills-2020". Он традиционно пройдет на площадке Екатеринбург-ЭКСПО с 26 по 31 июля.

Победители в номинациях:

Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики - Анастасия Штарева, Смоленская АЭС.

Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии - Владимир Лавренов, Андрей Курносов, Сергей Лукашин, Елена Шаталова, Ленинградская АЭС.

Электромонтаж - Михаил Котов, Кольская АЭС.

Неразрушающий контроль - Андрей Письменный, Нововоронежатомэнергоремонт.

Сварочные технологии - Павел Фоминых, Белоярская АЭС.

Ремонт и наладка механического оборудования - Максим Ковалев, Ростовская АЭС.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969 г., третий - в 1971 г., четвертый - в 1972 г., пятый - в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.