Рейтингование управляющих компаний в области ведется уже несколько лет, и оно уже существенно проредило рынок. Еще семь лет назад подмосковным жилым фондом управляли 1,7 тысячи компаний, а сегодня их 853. В процессе рейтингования УК получают баллы по нескольким показателям, которые потом превращаются в звезды. Тем, кто получает низшие две звезды, дается время на исправление, но если до следующего обновления рейтинга ситуация не меняется, власти помогают жителям организовать процесс по смене УК.
По словам руководителя областной Госжилинспекции Ольги Фединой, количество жалоб на работу управляющих компаний сократилось в несколько раз, тем не менее 32 УК в настоящий момент имеют рейтинг из двух звезд. Их планируется отстранить от управления домами в ближайшие месяц-два. "Для этого мы совместно с представителями муниципальной власти проводим с жителями разъяснительную работу, инициируем общие собрания собственников по переизбранию управляющих организаций", - отмечает Федина. Она называет основные проблемы, на которые жители жалуются чаще всего. Это неработающие или плохо работающие лифты, плохая уборка подъездов, неисправность дверей в местах общего пользования и неработающее освещение в подъездах и во дворах.
Жалобы жителей учитываются в общем рейтинге УК, но не всегда объективно на него влияют. Бывает, например, так, что граждане зимой активно жалуются на плохую уборку тротуаров, а к весне претензии вдруг пропадают. И непонятно, то ли дворники учли критику и стали работать лучше, то ли солнце без их участия растопило проблему. А еще некоторые хитрят и, засучив рукава, трудятся периодами, прекрасно зная, что рейтингование учитывает общее годовое количество жалоб. В общем, власти посчитали, что будет правильнее собрать все претензии граждан к качеству работы УК на отдельном ресурсе, чтобы они не терялись среди других критериев рейтинга. Так проще анализировать закономерности в приступах трудолюбия и лени у управленцев и собирать актуальные отзывы об их деятельности. Да и решаться коммунальные проблемы будут быстрее.
Приложение должно заработать в тестовом режиме уже в марте.