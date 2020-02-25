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25.02.2020 23:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

От души приложено

Для коммунальных жалоб создадут отдельный ресурс
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 40(8094)
В Подмосковье появится приложение, с помощью которого жители смогут влиять на рейтинг управляющих компаний. Создание нового сервиса анонсировал губернатор области Андрей Воробьев. "Нужно убирать с рынка нерадивые УК, которые не могут предоставлять населению добросовестные и качественные услуги", - заявил глава региона.
Если работники управляющих компаний стараются - и жители довольны, и рейтинги в порядке. Фото: Сергей Куксин Если работники управляющих компаний стараются - и жители довольны, и рейтинги в порядке. Фото: Сергей Куксин
Если работники управляющих компаний стараются - и жители довольны, и рейтинги в порядке. Фото: Сергей Куксин

Рейтингование управляющих компаний в области ведется уже несколько лет, и оно уже существенно проредило рынок. Еще семь лет назад подмосковным жилым фондом управляли 1,7 тысячи компаний, а сегодня их 853. В процессе рейтингования УК получают баллы по нескольким показателям, которые потом превращаются в звезды. Тем, кто получает низшие две звезды, дается время на исправление, но если до следующего обновления рейтинга ситуация не меняется, власти помогают жителям организовать процесс по смене УК.

32 управляющие компании с рейтингом из двух звезд планируется отстранить от управления домами в ближайшие месяц-два

По словам руководителя областной Госжилинспекции Ольги Фединой, количество жалоб на работу управляющих компаний сократилось в несколько раз, тем не менее 32 УК в настоящий момент имеют рейтинг из двух звезд. Их планируется отстранить от управления домами в ближайшие месяц-два. "Для этого мы совместно с представителями муниципальной власти проводим с жителями разъяснительную работу, инициируем общие собрания собственников по переизбранию управляющих организаций", - отмечает Федина. Она называет основные проблемы, на которые жители жалуются чаще всего. Это неработающие или плохо работающие лифты, плохая уборка подъездов, неисправность дверей в местах общего пользования и неработающее освещение в подъездах и во дворах.

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Жалобы жителей учитываются в общем рейтинге УК, но не всегда объективно на него влияют. Бывает, например, так, что граждане зимой активно жалуются на плохую уборку тротуаров, а к весне претензии вдруг пропадают. И непонятно, то ли дворники учли критику и стали работать лучше, то ли солнце без их участия растопило проблему. А еще некоторые хитрят и, засучив рукава, трудятся периодами, прекрасно зная, что рейтингование учитывает общее годовое количество жалоб. В общем, власти посчитали, что будет правильнее собрать все претензии граждан к качеству работы УК на отдельном ресурсе, чтобы они не терялись среди других критериев рейтинга. Так проще анализировать закономерности в приступах трудолюбия и лени у управленцев и собирать актуальные отзывы об их деятельности. Да и решаться коммунальные проблемы будут быстрее.

Приложение должно заработать в тестовом режиме уже в марте.

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