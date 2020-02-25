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25.02.2020 23:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лавочка подскажет

В лесах появится необычная навигация
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 40(8094)
Этим летом в подмосковных лесах установят скамейки, предназначенные не только для отдыха уставших ягодников и грибников, но и способные подсказать им дорогу домой.

Практика показывает: грибной выдался год или не очень, а потеряшек в лесах всегда хватает. Причем в любой сезон. Бабушки с внуками отправляются подышать свежим воздухом, оставляя дома телефон, городские жители забираются в чащи, не имея элементарных навыков ориентирования... Особенно тяжелым выдалось прошлогоднее лето, когда спасатели каждый месяц выводили из лесов по 500-1000 заблудившихся граждан. Уроки прошлого года лесничие учли - собрали и нанесли на карту самые популярные у грибников тропинки, на которых чаще всего терялись люди. Вот в этих точках и появятся скамейки-навигаторы.

Фото: Сергей Куксин
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"Мы объявили внутренний конкурс на изготовление лавки с самой простой и понятной навигацией. Уже к началу марта каждый филиал "Мособллеса" представит свой образец, после чего мы выберем лучший и запустим его в производство", - говорит гендиректор "Мособллеса" Михаил Чиркун. По его словам, на изготовление лавочек с навигацией пойдет валежник, который лесники соберут во время весенней уборки угодий. В течение лета скамейки появятся во всех муниципалитетах области.

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