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Текст:   Ольга Игнатова 
18:45 25.02.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8094)

Земля зовет

Владельцев земельных участков могут начать штрафовать за борщевик

В Совете Федерации предложили бороться с борщевиком Сосновского всей страной.
Борщевик живучее растение: потребуется несколько лет, чтобы оно перестало расти. Фото: Сергей Куксин Борщевик живучее растение: потребуется несколько лет, чтобы оно перестало расти. Фото: Сергей Куксин
Борщевик живучее растение: потребуется несколько лет, чтобы оно перестало расти. Фото: Сергей Куксин

По словам члена СФ Ирины Рукавишниковой, Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей, предусматривающей наказание за непринятие мер по борьбе с этим растением, а также амброзией полыннолистной и другой карантинной сорной растительностью. Штрафовать предлагается владельцев участков, находящихся в собственности, владении или пользовании.

Фото: iStock
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Штраф для граждан может составить от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч, для индивидуальных предпринимателей - от 7 до 12 тысяч, а для юрлиц - от 20 до 30 тысяч рублей. Если правонарушение совершено впервые, то предполагается выносить предупреждение. Эта инициатива уже направлена на обсуждение в Минюст.

Борщевик Сосновского стремительно распространяется по всей стране и уже до неузнаваемости изменил среднерусские пейзажи, окружил многие деревни непроходимой стеной. Систематическую борьбу с ним ведут разве что дорожники - они вырубают опасное растение в прилегающих к дорогам полосах.

Как отмечает первый зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, эффект дают только комплексные меры борьбы - одновременное уничтожение борщевика на всех смежных земельных участках: на муниципальных землях, вдоль дорог, на сельхозугодьях и на частных участках.

Фото: Игорь Курашов/ РГ
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Административная ответственность за невырубку борщевика уже есть в Московской области - там она была введена с 2018 года. Граждан, у которых участки заросли борщевиком, могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - на 20-50 тысяч.

В советское время борщевик Сосновского выращивался на корм скоту. Но оказалось, что это растение имеет и массу недостатков. Коровы, которые питались борщевиком, давали молоко с горьким привкусом, а растение начало мутировать и вытеснять другие виды. При попадании на кожу его сок вызывает ожоги, а при употреблении в пищу - отравления. Борщевик довольно живучее растение. Самый доступный способ борьбы с ним - вырубать каждый год. Но потребуется не менее семи лет, чтобы растение перестало расти.

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