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25.02.2020 04:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Буддисты Бурятии отметят Восточный новый год в Кремлевском дворце

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба правительства республики Бурятия Фото: Пресс-служба правительства республики Бурятия
Фото: Пресс-служба правительства республики Бурятия

25 и 26 февраля в Государственном Кремлевском дворце впервые будет отмечаться Восточный Новый год - праздник Сагаалган, сообщает пресс-служба правительства республики Бурятии.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Перед гостями выступят лучшие солисты и коллективы из дальневосточного региона, мастера искусств из Калмыкии и Тывы. В двух грандиозных представлениях будет отражена вся жанровая палитра искусства этих буддийских регионов России: музыкальный театр и эстрада, цирк и инструментальное народное исполнительство, этническое вокальное искусство и современная хореография.

"Национальный музей Бурятии подготовил уникальную выставку, рассказывающую о культуре и быте, а также экспозицию работ всемирно известных бурятских художников. В эти дни в Кремлевском дворце можно будет получить консультации врачей Восточной медицины и составить астрологические прогнозы", - отмечается в сообщении.

Праздник Белого месяца или Сагаалган - один из самых любимых и популярных у буддистов. Новогодние торжества проходят в семьях, а в монастырях совершаются праздничные молебны.

"Годом Мыши открывается новый 12-летний цикл, новая эра. Именно поэтому мы решили придать особое значение пяти стихиям, которые считаются в буддизме основой мироздания. На впечатляющей по масштабам сцене зрители увидят метафорическое изображение воды, дерева, огня, земли и металла", - рассказал режиссер постановки Леонид Ситов.

Кроме этого, в Гербовом зале Кремля зрителей ждет выставка, рассказывающая о культуре и быте народа. Здесь же будет представлена экспозиция произведений всемирно известных художников республики.

Для гостей праздника организаторы проведут розыгрыш сертификата "Путешествие на двоих по Бурятии с посещением озера Байкал".

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