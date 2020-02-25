Вечером 24 февраля в хабаровском аэропорту встречали мать, которая полгода искала свою семилетнюю дочь за рубежом, отстояла свои права в суде США и вернулась с ребенком в Хабаровск. Земляки устроили им торжественную встречу. Красочные шары, аниматоры в костюмах милых зверушек и сказочных героев…

Полгода Олеся обращалась за помощью ко всем, к кому только могла, и рассказывала свою историю в Instagram, надеясь, что, создав шум, сможет справиться с бедой. Малышку похитил родной отец Алексей Смирнов. Олеся была его второй женой. Мужчина старше на 17 лет очаровал девушку, но сказка была недолгой. Когда родилась дочь, муж стал грубым, а после ушел к другой женщине. Впрочем, разводиться мужчина не спешил. Этот шаг сделала Олеся. И тогда супруг стал угрожать, что отнимет дочь, а саму Олесю упрячет в психушку. Этой позиции он придерживался и в суде. Просил оставить девочку с ним, открыто признавался, что хочет увезти ее из страны, но при этом даже не пытался создать дома условия, подходящие для ребенка. Вику оставили с мамой, а отцу позволили видеть ее трижды в неделю по два часа. Впрочем, мать разрешала им более частые и долгие встречи.

В августе 2019 года, когда Вике было шесть лет, Алексей забрал дочь на очередную прогулку, но домой в назначенный час они не вернулись. А через пару дней выяснилось, что девочку он вывез в Корею. Затем добрался до США и осел в Майами. Никаких разрешений на выезд дочери Олеся не подписывала, а загранпаспорт для девочки отец сделал тайком, заявив об утере старого.

Никаких разрешений на выезд дочери Олеся не подписывала, а загранпаспорт для девочки отец сделал тайком, заявив об утере старого

Стоит отметить, что все это время бывший муж не давал Олесе общаться с дочкой. Да и сам не спешил выходить на контакт. Поэтому посты в своем Instagram девушка нередко обращала именно к нему. "Позволь мне увидеть Вику, поговорить с ней. Хотя бы пришли видео или фото, что с ней все в порядке. Я молю тебя, что ты хочешь? Я на коленях буду ползать, пожалуйста, дай возможность видеть ее, говорить с ней..." Вместо точек расставлены смайлики со сложенными в мольбе руками. Кажется, что между строк слышишь плач женщины. Подобные тексты перемешивались с призывами о помощи.

Не все реагировали на сообщения Олеси доброжелательно. Были люди, которые считали ситуацию наигранной. Но больше оказалось тех, кто понял и помог: словом, деньгами, полезными знакомствами. Так женщина нашла своих адвокатов, которые сдвинули ситуацию с мертвой точки.

13 февраля мать и дочь увиделись впервые за долгое время. 14-го Олеся забрала Вику из школы, и они целый день провели вместе. Впереди был суд, победа и торжественное возвращение домой.

Счастливая мать отказалась от личной встречи с журналистом. Но уполномоченной по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко встретиться с Олесей удалось.

- На данный момент помощь им не требуется, но в случае необходимости они обратятся к нам и получат необходимую поддержку. В ближайшее время девочка пойдет в школу в Хабаровске, - прокомментировала Трегубенко.