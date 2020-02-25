На Камчатке оставили без жилья отца-одиночку с тремя детьми

Прокуратура Камчатского края провела проверку по обращению многодетного отца о нарушении его жилищных прав и обратилась в суд с требованием признать мужчину отцом-одиночкой и обеспечить его семью жильем.

Получить квартиру папа трех детей пытается с сентября 2019 года, но до сих пор попытки были безуспешными. Воспитывать дочку 2010 года рождения и двойняшек - мальчика и девочку 2004 года рождения - без матери ему пришлось с мая 2018 года, когда его жена умерла.

Сейчас все четверо живут в поселке Елизовского района в квартире матери мужчины в 1982 году предоставленной ей по договору социального найма. Она сама тоже проживает вместе с сыном и внучками. В помещении общей площадью 30,2 квадратного метра на каждого члена семьи приходится всего 6,04 "квадрата" - почти вдвое меньше нормы, установленной в населенном пункте.

Одиноким родителям в регионе, по закону, полагается жилье. Мужчина попробовал его получить, но не смог. Его отказались причислить к отцам-одиночкам.

- По мнению членов комиссии, в рамках закона Камчатского края № 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" одиноким отцом является отец ребенка, мать которого лишена родительских прав либо признана недееспособной, - пояснила "РГ" старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Лариса Шунина.

Прокуроры с этими сомнительными доводами не согласились. Председателю комиссии внесли представление об устранении нарушении жилищного законодательства. Ситуация находится на контроле.