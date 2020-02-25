Начался ремонт путепровода на одной из главных улиц Благовещенска

В выходные дни в Благовещенске был частично перекрыт путепровод по улице Загородной: временно закрыли две полосы из четырех на участке протяженностью 175 метров. На мосту уже установлены временные дорожные знаки и барьерное ограждение.

Это начало масштабного капитального ремонта. Такие работы на путепроводе на одной из главных улиц города проводятся впервые за четверть века.

- Путепровод, построенный еще в 1985 году, находится в предаварийном состоянии. После проведения технического освидетельствования было принято решение начать ремонт уже в 2020 году, - пояснила исполняющая обязанности директора управления капитального строительства администрации города Благовещенска Ирина Волкова.

Конкурс на определение подрядной организации состоялся в декабре. Подрядчик отремонтирует не только путепровод длиной 60 метров, но и подъезды к нему протяженностью 360 метров.

- Подготовительные работы мы начали еще в первых числах февраля, теперь приступили к основным. На первом этапе рабочие заменят дефектные балки мостового сооружения, затем поменяют дорожное покрытие, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями, отремонтируют систему водоотведения, - рассказал генеральный директор субподрядной организации Денис Рябухин.

Пролетные строения путепровода поднимут на высоту до полуметра. Проезд по мосту на время ремонта будет ограничен. Основные работы, связанные с демонтажем балок и заменой несущих конструкций, потребуют полного перекрытия трассы для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Согласно графику капитальный ремонт сооружения будут проводиться до конца октября 2020 года.

Путепровод на улице Загородной ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

- Амурская область впервые стала участником нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 2019 году. За первый год мы отремонтировали 28 участков дорог Благовещенской агломерации. Здесь же в 2020-м будет реконструировано пять объектов по нацпроекту. Участков меньше, но их протяженность больше - в общем 12 километров - и сложность работ выше, - пояснил глава Амурской область Василий Орлов.

- По поручению губернатора на выделенные федеральные средства мы должны ежегодно ремонтировать две магистральные улицы городской Благовещенской агломерации. По итогам опроса жителей в план этого года включили ремонт улицы Калинина от Краснофлотской до Тенистой и улицы Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Ремонт путепровода на улице Загородной - это необходимость, не ремонтировать его уже нельзя. Да, будет сложная дорожно-транспортная ситуация летом, сейчас мы работаем над разведением транспортных потоков в период работ, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

На время проведения ремонтных работ администрация Благовещенска рекомендует жителям пользоваться альтернативными маршрутами, в частности, использовать улицы Мухина, Калинина, Магистральную (с последующим выходом на Театральную), Кольцевую (с последующим перераспределением потоков на улицы Театральная и Чайковского).

В проектную группу нацпроекта БКАД входят представители регионального УГИБДД, специалисты минтранса и Амурупрадора, руководство администраций Благовещенска и Благовещенского района, участники общественного контроля, подрядные организации, заключившие по итогам аукционов госконтракты на объекты 2020 года в рамках проекта.

- В этом году контракты на объекты по нацпроекту БКАД заключены на полгода раньше обычного. Это значит, что подрядчики могут приступить к некоторым работам уже сейчас. Всем сторонам важно ответственно подойти к выполнению взятых на себя обязательств: подрядчикам - планировать и своевременно корректировать ход работ в зависимости от погодных условий, чтобы не отставать от графиков; администрациям - грамотно скорректировать движение транспорта, - подчеркнул Василий Орлов.