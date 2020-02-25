С космодрома Восточный дважды запустят ракету "Ангара-А5"

В 2024 году ракета "Ангара" будет запущена с космодрома Восточный дважды: с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрея Охлопкова.

"В 2024 году запланирован старт без экипажа. Первый пилотируемый пуск "Ангары-А5П" намечен на 2025 год", - говорится в сообщении.

Далее планируются пилотируемые пуски корабля "Орел" в 2026 и 2027 годах, а потом его испытания перенесут на сверхтяжелую ракету.

Справка "РГ"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо.

Работы по производству ракет семейства "Ангара" начали еще в январе 1995 года. После первого полета новый старт ежегодно переносили. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году.