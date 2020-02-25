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25.02.2020 11:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С космодрома Восточный дважды запустят ракету "Ангара-А5"

Текст: Артем Красиков
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

В 2024 году ракета "Ангара" будет запущена с космодрома Восточный дважды: с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом.

Фото: Пресс-служба МО РФ/ РИА Новости www.ria.ru
Вторую ракету "Ангара-А5" отправят на космодром Плесецк в марте-апреле

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрея Охлопкова.

"В 2024 году запланирован старт без экипажа. Первый пилотируемый пуск "Ангары-А5П" намечен на 2025 год", - говорится в сообщении.

Далее планируются пилотируемые пуски корабля "Орел" в 2026 и 2027 годах, а потом его испытания перенесут на сверхтяжелую ракету.

Справка "РГ"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо.

Работы по производству ракет семейства "Ангара" начали еще в январе 1995 года. После первого полета новый старт ежегодно переносили. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Запуск ракеты "Ангара" Космодром Восточный

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