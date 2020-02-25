Новости

СБР не решил, будет ли уволен старший тренер женской сборной по биатлону 12:53
Су-24М отбомбились по надводным целям в Астраханской области 12:42
В Московском зоопарке проснулись сурки 12:41
Омский губернатор выразил соболезнования родным Дмитрия Язова 12:34
Лукашенко назначил первых замов в КГБ и МВД 12:33
В Сочи восстановят знаменитый бассейн с фонтаном "Рыбки" 12:33
Общественная палата РФ подготовила заключение по поправкам в Конституцию 12:31
Из-за коронавируса Южная Корея отменяет спортивные состязания и матчи 12:29
Суд продлил арест экс-губернатору Виктору Ишаеву 12:21
Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным 12:20
Mitsubishi Outlander и Pajero Sport получили медиасистему "Яндекс.Авто" 12:17
Видео: водитель утопил грузовик, сдавая задним ходом к водоему 12:15
Макей подвел итоги прошедшего года в МИД Беларуси 12:12
В России могут закрыться три сахарных завода 12:10
СМИ: Признанный виновным в изнасиловании Вайнштейн госпитализирован 12:05
В Совфеде оценили ситуацию с новыми антироссийскими санкциями США 12:03
Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта 11:56
"Гагаринский старт" предлагается модернизировать под "Союз-2М" 11:49
В Архангельске погибла женщина, гулявшая с собаками 11:46
Мурманский подросток, напавший на ребенка, ранее совершал преступления 11:38
ВЦИОМ: Две трети россиян намерены голосовать по поправкам в Конституцию 11:36
В Астрахани выбрали нового главу горадминистрации 11:36
В Казани простились с экс-прокурором Татарстана Кафилем Амировым 11:35
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании 11:33
Коронавирус сорвал съемки продолжения франшизы "Миссия невыполнима" 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 12:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд продлил арест экс-губернатору Виктору Ишаеву

Текст: Владимир Полетаев

Басманный районный суд Москвы до 28 марта продлил срок домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву.

Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Он является фигурантом уголовного дела о хищении средств компании "Роснефть". Ему вменяется особо крупное мошенничество. По версии следствия, за период с 2014 по 2017 год он мошенническим путем обогатился на пять миллионов семьсот тысяч рублей. Сам Ишаев выдвинутые против него обвинения не признал.

Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев возместил 5,7 млн "Роснефти"

Напомним, с 2013 по 2018 год Ишаев был вице-президентом ПАО "НК "Роснефть". Как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании он обеспечил заключение договоров с принадлежащей ему коммерческой организацией на аренду по завышенной стоимости помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае. Обвиняемому вменяют ущерб в 5,7 миллиона рублей. Сам обвиняемый считает эту сумму "абсурдной". И вину не признает.

По решению суда был наложен арест на принадлежащие экс-чиновнику 9 миллионов рублей, 13 тысяч долларов, 500 евро и 759 китайских юаней.

Экс-губернатор с 28 марта прошлого отбывает домашний арест в квартире на западе Москвы. Следствие не настаивало на более суровой мере пресечения для 70 летнего арестанта. При этом ему установлен довольно строгий режим: не разрешены даже ежедневные прогулки.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Задержание экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева

Главное сегодня

ВЦИОМ: Две трети россиян намерены голосовать по поправкам в Конституцию
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии
США и Канада совершат наблюдательный полет над Россией
Экс-директора ФСИН Александра Реймера освободили из колонии досрочно
Профилактика
Профилактика
Камеры научились узнавать лица и сократили число автоугонов
Безопасность
Безопасность
Как распознать письма от кибермошенников