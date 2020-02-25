Суд продлил арест экс-губернатору Виктору Ишаеву

Басманный районный суд Москвы до 28 марта продлил срок домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву.

Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Он является фигурантом уголовного дела о хищении средств компании "Роснефть". Ему вменяется особо крупное мошенничество. По версии следствия, за период с 2014 по 2017 год он мошенническим путем обогатился на пять миллионов семьсот тысяч рублей. Сам Ишаев выдвинутые против него обвинения не признал.

Напомним, с 2013 по 2018 год Ишаев был вице-президентом ПАО "НК "Роснефть". Как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании он обеспечил заключение договоров с принадлежащей ему коммерческой организацией на аренду по завышенной стоимости помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае. Обвиняемому вменяют ущерб в 5,7 миллиона рублей. Сам обвиняемый считает эту сумму "абсурдной". И вину не признает.

По решению суда был наложен арест на принадлежащие экс-чиновнику 9 миллионов рублей, 13 тысяч долларов, 500 евро и 759 китайских юаней.

Экс-губернатор с 28 марта прошлого отбывает домашний арест в квартире на западе Москвы. Следствие не настаивало на более суровой мере пресечения для 70 летнего арестанта. При этом ему установлен довольно строгий режим: не разрешены даже ежедневные прогулки.