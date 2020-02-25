В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

Сегодня на перегоне Тоннельный - Кундур (Амурская область) с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда, наполненных углем. Об этом сообщается на сайте РЖД. Инцидент случился в 7:45 по московскому времени.

"Нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути", - отмечается в сообщении.

Для ликвидации аварии на место ЧП прибыли восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан.

Пострадавших и угрозы для экологии нет. Однако ожидается задержка пассажирских поездов № 7 и № 8, следующих из Владивостока в Новосибирск и в обратном направлении, а также № 99, идущего из Владивостока в Москву.

Причины происшествия выяснит комиссия. Проверку также проводит Дальневосточная транспортная прокуратура.