В Чите работники котельной похитили 63 машины угля

В Чите возбуждено уголовное дело о хищении более тонны угля на 1,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Полицейские задержали двоих работников предприятия, которые выезжали с территории и продавали топливо населению за наличный расчет. Деньги злоумышленники оставляли себе. За три месяца они похитили 63 машины угля.

За хищение чужого имущества в особо крупном размере (часть четвертая статьи 158 УК РФ) подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Оба фигуранта дела признались в содеянном.