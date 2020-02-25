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25.02.2020 08:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье и Бурятии 25 февраля объявлен выходным в честь Сагаалгана

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба правительства республики Бурятия Фото: Пресс-служба правительства республики Бурятия
Фото: Пресс-служба правительства республики Бурятия

В республике Бурятия и Забайкальском крае 25 февраля объявлен нерабочим днем в честь праздника Белого месяца - Сагаалган.

Фото: Пресс-служба правительства республики Бурятия
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Первый день Нового года по лунному календарю в Бурятии стал нерабочим днем с 24 января 1990 года, когда был подписан Указ Президиума Верховного Совета Бурятской АССР.

Также в Забайкальском крае установленный праздничный день перенесли с 24 на 25 февраля из-за совпадения с Днем защитника Отечества. Таким образом, в двух регионах ДФО отдыхают четыре дня подряд: с 22 по 25 февраля.

Праздник Белого месяца или Сагаалган - один из самых любимых и популярных у буддистов. Новогодние торжества проходят в семьях, а в монастырях совершаются праздничные молебны.

Общество Религия Филиалы РГ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия ДФО Забайкальский край

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