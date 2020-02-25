В Забайкалье и Бурятии 25 февраля объявлен выходным в честь Сагаалгана

В республике Бурятия и Забайкальском крае 25 февраля объявлен нерабочим днем в честь праздника Белого месяца - Сагаалган.

Первый день Нового года по лунному календарю в Бурятии стал нерабочим днем с 24 января 1990 года, когда был подписан Указ Президиума Верховного Совета Бурятской АССР.

Также в Забайкальском крае установленный праздничный день перенесли с 24 на 25 февраля из-за совпадения с Днем защитника Отечества. Таким образом, в двух регионах ДФО отдыхают четыре дня подряд: с 22 по 25 февраля.

Праздник Белого месяца или Сагаалган - один из самых любимых и популярных у буддистов. Новогодние торжества проходят в семьях, а в монастырях совершаются праздничные молебны.