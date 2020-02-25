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25.02.2020 17:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни

Текст: Андрей Андреев (Киров)

Певец Дима Билан перенес концерт в Кирове в связи с болезнью. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Фото: EPA/SEBASTIAO MOREIRA
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- Так получилось, что всю неделю тура по Германии я, превозмогая боль, выходил на сцену! Не хотел подводить вас и свою команду! А вчера, вернувшись домой всего на 10 часов, и улетев утром на концерты в Ижевск и Киров, понял, что ситуация выходит из-под контроля и без обращения к моему врачу мне уже не обойтись... И я просто должен перенести концерт в Кирове, - написал Билан.

Позже певец сообщил, что концерт перенесен на 23 марта этого года, и пообещал, что "шоу будет нереальным".

- Мы все, в принципе, люди. И тоже нам свойственно болеть и какие-то обострения в межсезонья тоже бывают. Не хотел бы вдаваться в подробности, но все-таки даты переноса, Киров, мы нашли - это будет 23 марта. Каждого, кто придет на этот концерт, ждет от меня лично подарок. Хороший! Еще раз кировчанам огромный привет, спасибо за понимание. Я много работаю и стараюсь многие вещи делать для вас, правда, с большой отдачей. Очень вас уважаю и до встречи еще раз, на этот раз точно, - сказал в опубликованном видео Билан.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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