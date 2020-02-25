Экспорт яичной продукции из Мордовии вырастет на четверть

На четверть нарастить экспорт планирует в этом году компания по производству яичной продукции "Рузово" из мордовского моногорода Рузаевка. Если в 2019-м зарубежным потребителям из семи стран мира было отправлено 200 тонн, то в 2020-м объем поставок достигнет 250 тонн.

Как сообщила во вторник пресс-служба главы РМ, общая сумма реализованной продукции составила порядка 66,5 миллиона рублей. При этом с 2018 года доля экспорта выросла более, чем на 50 процентов.

Продукцию компании сегодня закупают семь стран мира - в том числе Армения, Киргизия, Беларусь и Украина. Доля экспорта составляет 7,1 процента в общем объеме выручки.

- В этом году мы планируем увеличить долю экспорта сельскохозяйственной продукции до 250 тонн. Из них не менее 120 тонн меланжа яичного жидкого будет направлено в Украину, Эстонию, Киргизию. Увеличить долю экспорта мы планируем за счет наращивания мощностей производства. В этом нам помогает Фонд развития моногородов, - поделился гендиректор "Рузово" Алексей Лапшин.

Ранее Фонд развития моногородов выдал предприятию беспроцентный займ в 110 миллионов рублей на строительство здания для предварительного охлаждения и шоковой заморозки сырья, а также готовой продукции. Кроме того, на средства МОНОГОРОДА.РФ планируется закупка комплекса измельчения, фасовки яичной скорлупы и системы очистки жидких яичных продуктов в уже существующий корпус. Расширение предприятия позволит компании ежегодно выпускать около 2,4 тысяч тонн замороженного яичного меланжа и порядка 1000 тонн яичной скорлупы.

Следует отметить, что основанное в 2008 году предприятие "Рузово" является крупнейшим переработчиком куриного яйца в России. Компания участвует в нацпроектах "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Справка "РГ"

Сегодня 12 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Мордовии поставляют свою продукцию в 24 страны. Так, саранский ликеро-водочный завод наладил поставки в Эстонию, Латвию, Нидерланды, Вьетнам, Германию, Италию и другие государства. Продукцию комбината макаронных изделий закупает Казахстан. В 2019 году Большеберезниковский хлебозавод поставил пробную партию в Израиль и Америку. Планирует начать поставку своей продукции в Европу и компания "Мордовские пенькозаводы".