Ижевск и Минск подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев и заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Дорохович подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте столицы Удмуртии.

- Подписанное соглашение направлено на развитие эффективных форм совместной производственной, научно-технической и предпринимательской деятельности, создание совместных предприятий, осуществление взаимных поставок сырья, продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, продуктов питания, разработку и реализацию совместных инвестиционных проектов, развитие туризма, проведение образовательных стажировок, обменных гастролей учреждений культуры, - говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества в сфере экономики стороны уже подготовили ряд инвестиционных проектов, которые белорусская сторона может воплотить в Ижевске, и наоборот.

- Безусловно, взаимодействие между двумя столицами должно быть наиболее плотным, - прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.