Минск и Ижевск заинтересованы продуктивнее вести прямой диалог

Четыре вектора экономического взаимодействия предложил белорусский вице-премьер Владимир Кухарев своему коллеге и партнеру по Союзному государству первому заместителю главы правительства Удмуртии Александру Свинину.

Прямые связи с субъектами России, подчеркнул Кухарев, являются основой торгово-экономического взаимодействия и фундаментом отношений Беларуси с соседней страной. К сожалению, констатировал он, пока во взаимной торговле с Удмуртской республикой положительная динамика отсутствует, а внешнеторговый оборот в прошлом году даже сократился более чем на треть.

Среди приоритетов кооперации белорусский вице-премьер на встрече назвал, прежде всего, сотрудничество в сфере машиностроения, предложив реализацию совместных проектов в области пассажирского транспорта. Он обратил внимание, что в Удмуртии обновляется парк троллейбусов, трамваев и автобусов. И Минск готов участвовать в программах закупок пассажирской техники, в том числе, работающих на газомоторном топливе, низкопольных и школьных автобусов, электротранспорта.

Кроме того, заверил Кухарев, которого цитирует БЕЛТА, "Белкоммунмаш" готов создать в Удмуртии сборочное производство электробусов и принять участие в совместном восстановлении трамваев, используя при закупках лизинговые схемы и бюджетное субсидирование.

Вторым направлением сотрудничества в Минске считают гражданское строительство. "Предлагаем услуги по научно-исследовательским, проектно-конструкторским и инженерно-изыскательским работам, а также энергоэффективные жилые дома", - пояснил свое предложение вице-премьер. А могилевское предприятие, добавил он, готово принять участие и в реновации жилого фонда городов. "Кроме широкой линейки лифтов, завод мог бы поставить эскалаторы и автоматические парковки", - уточнил Кухарев.

Большие перспективы заложены и в аграрном секторе РБ. Институт льна Беларуси, например, готов сотрудничать с предприятиями российского региона. Более того, Минск "предлагает создать совместные селекционные семеноводческие центры в области картофелеводства", - добавил вице-премьер. А с учетом выпускаемого продовольствия, пользующегося спросом на многих рынках, Беларусь, по его словам, готова обеспечить увеличение поставок в регион мясной, молочной продукции, сыров и колбасных изделий.

Четвертым направлением развития партнерства, по мнению вице-премьера, могла бы стать совместная работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он напомнил, в частности, что по нацпроекту "Экология" в Удмуртии активно продвигается реформа утилизации коммунальных отходов. Перспективным, добавил он, представляется взаимодействие и в сферах здравоохранения, образования и туризма, особое внимание обратив на расширение сотрудничества в санаторно-курортном лечении.

В свою очередь Александр Свинин констатировал, что в истекшем году республика "приняла экспортную стратегию, которой определила для себя десять наиболее перспективных рынков, где, с одной стороны, предприятиям было бы интересно иметь потенциальный рынок сбыта, а с другой - где они готовы вступать в кооперацию, закупать и импортировать товары и услуги. Беларусь в этом списке на первом месте", - резюмировал он.