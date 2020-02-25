На "КамАЗе" могут сократить рабочую неделю из-за коронавируса

В Набережных Челнах на заводе "КамАЗ" издали приказ, согласно которому 20 апреля предприятие может перейти на неполную рабочую неделю. В документе поясняют, что это связано со снижением объема поставок комплектующих изделий из Китая на фоне эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает корпоративное издание "Вести КамАЗа".

Впрочем, руководство автогиганта уточняет, что приказ издан с целью подстраховки на случай вероятных перебоев. Он поможет избежать незапланированных простоев производства и сэкономит средств компании.

Аналогичные приказы, как правило, "бывают аннулированы до наступления срока их исполнения".