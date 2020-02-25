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25.02.2020 17:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермская прокуратура проверит медиков, тащивших пациента по асфальту

Текст: Александр Трапезников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Пермском крае сотрудники прокуратуры начали проверку после публикации видео, на котором фельдшеры волокут пациента по асфальту до машины скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: iStock
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Напомним, ранее в соцсетях появилась видеозапись, сделанная жителями города Березники, на кадрах которой видно, как трое работников "скорой" (один мужчина и две девушки) волокут по мокрому снегу пациента до машины. Мужчина, которому понадобилась помощь, не сопротивлялся, предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы спросили фельдшеров, почему они не использовали носилки, на что один из них ответил, что носилки предназначены для больных и трезвых, а пациент грязный. После они уложили его на пол машины, и запись оборвалась.

Как отметили в надзорном ведомстве, бригада медиков допустила нарушения при оказании экстренной помощи. По данному факту организована проверка, в ходе которой их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее региональный минздрав назвал подобное обращение с пациентом неподобающим, а также пообещал наказать виновных. Ведомством сейчас также проводится проверка, которая находится на контроле прокуратуры.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Халатность врачей

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