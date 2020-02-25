Пермская прокуратура проверит медиков, тащивших пациента по асфальту

В Пермском крае сотрудники прокуратуры начали проверку после публикации видео, на котором фельдшеры волокут пациента по асфальту до машины скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, ранее в соцсетях появилась видеозапись, сделанная жителями города Березники, на кадрах которой видно, как трое работников "скорой" (один мужчина и две девушки) волокут по мокрому снегу пациента до машины. Мужчина, которому понадобилась помощь, не сопротивлялся, предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы спросили фельдшеров, почему они не использовали носилки, на что один из них ответил, что носилки предназначены для больных и трезвых, а пациент грязный. После они уложили его на пол машины, и запись оборвалась.

Как отметили в надзорном ведомстве, бригада медиков допустила нарушения при оказании экстренной помощи. По данному факту организована проверка, в ходе которой их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее региональный минздрав назвал подобное обращение с пациентом неподобающим, а также пообещал наказать виновных. Ведомством сейчас также проводится проверка, которая находится на контроле прокуратуры.