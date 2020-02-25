Пермские ученые изобрели способ читать эмоции покупателей

В Пермском государственном национальном исследовательском университете разработали методику нейромаркетингового анализа, которая позволяет распознать эмоциональный фон человека. Ученые используют для чтения импульсов человеческого мозга мобильный энцефалограф, а в дальнейшем сопоставляют результаты полученной энцефалограммы с ответами участника эксперимента.

- Мы провели эксперимент в сегменте парфюмерии - предложили потребителям оценить несколько ароматов. Результаты исследования превзошли наши ожидания - почти все оценки потребителей совпали с их эмоциональным фоном, который был зафиксирован в момент знакомства с новыми товарами мобильным энцефалографом, - пояснила заведующая лабораторией нейромаркетинга и исследования поведения потребителей экономического факультета ПГНИУ Евгения Керзина.

Новая методика нейромаркетингового анализа, по словам ученого, позволит предприятиям не тратить много средств на изучение потребительского спроса, а инвестировать капиталы в развитие новых производств. Распознавание по импульсам головного мозга эмоционального фона открывает путь и к другим, более глубоким исследованиям психологии человека.