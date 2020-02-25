Полицейские задержали подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков

Новости

Под Ростовом в массовом ДТП погибли три человека 14:16
Госдума может принять закон об изменениях в Конституции 11 марта 14:14
В Испании суд оштрафовал мужчину на 2500 евро за поцелуй 14:08
Видео: хотела помочь попавшему в беду водителю, но сделала еще хуже 14:00
Силовики нашли на Урале арсенал оружия и накрыли подпольную мастерскую 13:58
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию 13:57
В Японии закроют все школы из-за коронавируса 13:55
В Тамбове мужчина проник в школу и избил ребенка 13:54
Обновленный БТР-82АТ покажут на форуме "Армия-2020" 13:46
Спилберг отказался снимать пятую часть "Индианы Джонса" 13:44
В Иране влиятельный депутат парламента заразился коронавирусом 13:41
В Казани рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом 13:41
Определена дата заседания Высшего Евразийского экономического совета 13:30
В Оренбурге потушили крупный пожар на складе 13:29
Панайотов назвал сообщения о своем участии в "Евровидении" "хайпом" 13:26
В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотиков 13:04
Toyota C-HR может получить 270-сильный мотор 13:00
И.о. транспортного прокурора из Сальска заподозрили в получении взятки 12:59
Станцию МЦД-2 "Печатники" достроят в этом году 12:44
Кабмин рассмотрел программу развития угольной отрасли 12:35
МИД РФ: США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ 12:31
Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода 12:30
В Краснодаре из-за подозрения на вирус задержали 74 обезьяны 12:26
В Ленобласти двоих мужчин задержали за стрельбу на участке 12:25
Уральский застройщик предложил изымать земли под муниципальные объекты 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
25.02.2020 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейские задержали подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Сотрудники ДПС отдела МВД России по Ставропольскому району в Самарской области задержали подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Кабмин поддержал запрет на возбуждение дел о сбыте наркотиков без факта их передачи

Задержание произошло в поселке Рассвет. Полицейские для проверки документов остановили автомобиль Lada Kalina, который выезжал из леса. Поскольку водитель и пассажир проявляли сильное беспокойство, сотрудники ДПС приняли решение досмотреть автомобиль. В присутствии понятых полицейские обнаружили под пассажирским передним сиденьем десять свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

Позднее специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области выяснили, что содержимое свертков - синтетическое наркотическое средство общей массой 477,619 грамм. Такой объем считается крупным.

По данным оперативников, задержанные планировали сбыть наркотики через тайники-закладки.

Водитель и пассажир автомобиля - жителей города Сызрань 1997 и 1999 годов рождения - сейчас находятся под стражей. Во время обыска в месте проживания одного из подозреваемых сотрудники полиции также обнаружили свертки с наркотиком.

Происшествия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

Путин ответил на вопрос о двойниках
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих