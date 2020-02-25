Полицейские задержали подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков

Сотрудники ДПС отдела МВД России по Ставропольскому району в Самарской области задержали подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Задержание произошло в поселке Рассвет. Полицейские для проверки документов остановили автомобиль Lada Kalina, который выезжал из леса. Поскольку водитель и пассажир проявляли сильное беспокойство, сотрудники ДПС приняли решение досмотреть автомобиль. В присутствии понятых полицейские обнаружили под пассажирским передним сиденьем десять свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

Позднее специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области выяснили, что содержимое свертков - синтетическое наркотическое средство общей массой 477,619 грамм. Такой объем считается крупным.

По данным оперативников, задержанные планировали сбыть наркотики через тайники-закладки.

Водитель и пассажир автомобиля - жителей города Сызрань 1997 и 1999 годов рождения - сейчас находятся под стражей. Во время обыска в месте проживания одного из подозреваемых сотрудники полиции также обнаружили свертки с наркотиком.