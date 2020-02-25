Сергею Шойгу в Перми рассказали о выполнении оборонных заказов

Глава военного ведомства посетил АО "Пермский завод "Машиностроитель", где производят ракетные двигатели на твердом топливе из металлических и композиционных материалов. Они используются в ракетах любых типов наземного и морского базирования.
На предприятии министр осмотрел цеха по производству двигателей. Руководство завода доложило Сергею Шойгу об увеличении технологических возможностей производства, а также о перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия.
Кроме того, министр проинспектировал АО "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов". На предприятии изготавливают корпуса различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.
Также Сергей Шойгу посетил пермское Суворовское военное училище, где осмотрел учебный корпус с классами робототехники, ракето-авиамоделирования, интерактивным тиром, лингафонными классами, кабинетами физики, химии, биологии. Суворовцы показали министру свои разработки по робототехнике. В частности "Робот-биатлон" с манипулятором и системой распознавания трассы, который способен не только перемещаться с высокой скоростью, но и стрелять.