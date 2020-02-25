В Казани простились с экс-прокурором Татарстана Кафилем Амировым

В Казани в Татарской филармонии имени Тукая прошла гражданская панихида по государственному советнику юстиции, бывшему прокурору РТ Кафилю Амирову. Он скончался в Межрегиональном клинико-диагностическом центре от инсульта. До своего 71-летия Кафиль Фахразеевич не дожил трех дней.

На траурной церемонии с покойным простились президент Татарстана Рустам Минниханов, государственный РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и многие другие представители органов власти республики.

В органах прокуратуры Кафиль Амиров проработал более сорока лет. С 2000 по 2013 годы занимал должность прокурора Татарстана.

Помимо этого он преподавал, был талантливым фотохудожником и много раз проводил свои выставки.

Выражая слова соболезнования родственникам, президент РТ Рустам Минниханов отметил: "Кафиль Фахразеевич был уникальной, сильной личностью, компетентным руководителем, опытнейшим правоведом, досконально знавшим дело, которым занимался".

Кафиля Амирова похоронили в Самосырово на мусульманском кладбище.