В Пензенской области четыре человека отравились угарным газом

ЧП произошло ночью в многоэтажном доме села Чемодановка Пензенской области.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, около 22 часов в квартире, расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома по улице Фабричной, были обнаружены тела двух мужчин, 1982 и 1983 года рождения.

При обходе подъезда в квартире на пятом этаже обнаружены еще двое погибших - женщина пенсионного возраста и молодой мужчина. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Следов насильственного характера не обнаружено.

На месте происшествия отключена подача газа, работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".