В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным агентства, ЧП произошло в 12 километрах севернее от поселка Средняя Усьва. На месте прорыва наблюдается столб пламени - происходит выгорание газа.

Угрозы населенным пунктам нет. Как уточняет "Интерфакс", в результате инцидента никто не пострадал. Аварийный участок перекрыт, проводятся работы по локализации ЧП. Газ подается потребителям по резервной схеме.