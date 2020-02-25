В Самаре для борьбы с опухолями решили использовать магнитный "скальпель"

Самарские ученые разрабатывают безоперационный способ разрушения онкологических опухолей с помощью магнитных импульсов. Об этом сообщили в самарском университете.

Ученые собираются воздействовать на онкоклетки на микроуровне с помощью небольших специальных установок магнитно-импульсной обработки металлов (размером 50 на 70 сантиметров). До сих пор они применялись только в промышленности - в основном для аэрокосмической и автомобильной отраслей. Но в последнее время самарские инженеры и медики начали изучать воздействия импульсного магнитного поля высокой напряженности на живые клетки. Исследования проходят на стыке медицины, биологии и физики.

Поэтому в них помимо инженеров принимают участие специалисты института экспериментальной медицины и биотехнологий (ИЭМБ) самарского медуниверситета и центра клеточных технологий областного медцентра "Династия". На базе одной из лаборатории ИЭМБ уже начались эксперименты по воздействию импульсного магнитного поля на живые клетки. По словам доцента самарского университета, кандидата технических наук Ирины Беляевой, в дальнейшем будет открыта межвузовская лаборатория, где над исследованием смогут трудиться инженеры, биологи и медики-онкологи.

Новый метод уничтожения больных раковых клеток заключается в губительном воздействии на них импульсов магнитного поля при определенном уровне напряженности.

- Есть такое техническое понятие как скин-слой, в котором действует импульсное магнитное поле. С помощью определенных параметров можно воздействовать именно на слой больных клеток и не повреждать при этом находящиеся рядом здоровые клетки, - пояснила Ирина Беляева.

То есть ученые научились посылать импульсы на строго заданную глубину воздействия. Магнитный "скальпель" действует на клетки считанные доли секунды. Первые результаты обнадеживают. Новый метод уже опробован на здоровых стволовых клетках и клетках соединительной ткани. Это позволило ученым определить необходимые для терапии частоты и уровни мощности поля. Большинство клеток начинают погибать при разряде в три килоджоуля.

Следующий этап - эксперименты над раковыми опухолями.

- Насколько нам известно, импульсные магнитные поля в медицине с лечебной целью ранее никогда не применялись и их влияние не исследовалось. Сначала мы должны доказать на здоровых клетках безопасность такого воздействия на организм, а затем переходить к испытаниям магнитного "скальпеля" в лечебных целях. Прежде всего в онкологии. Уже есть наработки, которые показывают, что импульсные поля можно использовать достаточно эффективно в этом направлении, - пояснила главный научный сотрудник и заведующая биотехнологическим отделом ИЭМБ профессор Лариса Волова.