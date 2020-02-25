Из-за "черного неба" в Красноярск прибыла глава Росприроднадзора

Качество воздуха в Красноярске, жители которого активно жалуются на постоянный смог и режим "черного неба", в Росприроднадзоре решили проверить своим оборудованием. Как сообщила сегодня в ходе визита в краевой центр глава ведомства Светлана Радионова, мобильная лаборатория была специально доставлена из Кемерова.

По ее словам, оборудование было развернуто в Красноярске несколько дней назад. Все это время велись замеры атмосферного воздуха.

- На сегодняшний момент в рамках федеральной программы "Чистый воздух" нами закуплено несколько лабораторий, специально вторую мы привезли сюда из Кемерова. Оборудование не проверено, но достаточно для того, чтобы мы к концу недели смогли понять общий фон и те уровни загрязнения, объективность информации, которая распространяется и которую мы получим, объективность информации, которую передают нам предприятия, - рассказала Светлана Радионова.

Напомним, Красноярск входит в число 12 городов включенных в федеральную программу "Чистый воздух". В них фиксируется серьезные проблемы с качеством воздуха.

Светлана Радионова подчеркнула, что Красноярск находится под особым контролем. И ситуацию с загрязнением в этом сибирском мегаполисе будет "смотреться под лупой". В ходе общения с общественностью, глава Росприроднадзора, анонсировала встречу с руководством крупнейших промышленных предприятий краевого центра. По словам Радионовой у ведомства есть к ним пакет предложений, которые позволят улучшить экологическую обстановку в Красноярске.