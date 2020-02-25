В отдаленном поселке Белогорск на севере Кузбасса началось строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Три тысячи жителей ждали этого события с начала прошлого года.

В начале 2019-го департамент здравоохранения провел торги, которые выиграла компания, заключившая договор с субподрядчиком из Кузбасса. А потом оказалось, что все счета у подрядчика арестованы... В январе 2020-го пришлось проводить конкурс еще раз. По его результатам объект достался компании из Новокузнецка, у которой большой опыт участия в таких проектах.

- Основание для установки модульных конструкций, которые уже завезли в Белогорск, готово, на этой неделе завезут профлист и начнут сборку, - сообщил "РГ" главный врач Тисульской районной больницы Денис Кузьмин, отвечающий за организацию медпомощи в поселке. - Ориентировочный срок завершения стройки, за ходом которой наблюдают местные жители, - март нынешнего года. Затем потребуется еще некоторое время на установку оборудования, мебели, а также получение санэпидзаключения и лицензии.

Пока идет строительство, первичную помощь медики (фельдшер, терапевт, стоматолог, акушерка и педиатр) продолжают оказывать в здании бывшей поселковой больницы, которое уже давно признано непригодным для эксплуатации. Кроме того, в поселке дежурит бригада "скорой". В прошлом году она получила в распоряжение новенький "уазик" взамен разбитой "газели". Тяжелобольных белогорцев доставляют за 120 километров в райцентр Тисуль. А вот рожениц пока приходится везти в Тяжинcкий - за 180 километров. Дело в том, что в тисульской райбольнице родильное отделение законсервировали до конца года: пока не выйдет из декретного отпуска местный врач-неонатолог. Заменить ее, увы, некому.

К слову, проблему дефицита кадров в первичном звене здравоохранения в регионе стараются решить, выплачивая подъемные молодым специалистам. С потенциальными местами работы будущих медиков знакомят заранее. По словам помощника ректора по воспитательной и социальной работе Кемеровского медицинского госуниверситета Алексея Солобуева, в 2019-м студенты вместе с учащимися медколледжа совершили более 46 волонтерских выездов, участвуя в проекте "Добро в село". Ребята не только помогли привести ФАПы в порядок, но и определились с трудоустройством.

Глава исполкома ОНФ в Кемеровской области Наталья Кравчук считает, что нужна специальная программа сельских ФАПов.

- Некоторые ФАПы стоят мертвым грузом. Потому что в населенных пунктах нет ни потребности, ни реальной возможности организовать их работу. Зато там, где есть отличные специалисты-медики, они продолжают работать в тяжелейших условиях и новенький ФАП им почему-то даже не светит.