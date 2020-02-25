Новости

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод 20:31
Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок 20:25
На Дону девушка попала под пулю в конфликте полицейского и таксиста 20:19
Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена 20:02
Министр обороны Болгарии возмутился действиями силовых структур республики 19:38
Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве 19:31
Олимпийская чемпионка Сотникова выписана из больницы 19:24
СМИ: УЕФА может отменить все турниры из-за распространения коронавируса 19:08
В Крыму арестованные за браконьерство украинцы вышли на свободу 18:50
В Москве начались работы по кронированию деревьев 18:42
Мозер о паре Тарасова-Морозов: Хочу помогать им, но не тренировать 18:39
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Швейцарии 18:35
Минск и Ижевск заинтересованы продуктивнее вести прямой диалог 18:30
На "КамАЗе" могут сократить рабочую неделю из-за коронавируса 18:26
В Судане раскопали город из легенд 18:20
Химики доказали, что безвредного пластика не существует 18:17
Спасатели сняли мужчину с парапета Большого Москворецкого моста 18:15
В Каталонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом 18:04
В Подмосковье назвали число семей, живущих на 5 тысяч рублей в месяц 18:04
ВОЗ выявила не связанные с Китаем очаги заражения коронавирусом в мире 18:02
Ford сделает Bronco более "ковбойским", чем Jeep Wrangler 18:02
Видео: В Волгограде возле жилого дома образовался огромный провал 18:01
В Калининграде начали строить филиалы Большого театра и Третьяковки 18:00
В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, пострадали четыре человека 17:58
Пермская прокуратура проверит медиков, тащивших пациента по асфальту 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 19:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Модуль в помощь

В отдаленных поселках началось строительство амбулаторий
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8094)
В отдаленном поселке Белогорск на севере Кузбасса началось строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Три тысячи жителей ждали этого события с начала прошлого года.

В начале 2019-го департамент здравоохранения провел торги, которые выиграла компания, заключившая договор с субподрядчиком из Кузбасса. А потом оказалось, что все счета у подрядчика арестованы... В январе 2020-го пришлось проводить конкурс еще раз. По его результатам объект достался компании из Новокузнецка, у которой большой опыт участия в таких проектах.

Станица Жуковская в Ростовской области осталась без амбулатории

- Основание для установки модульных конструкций, которые уже завезли в Белогорск, готово, на этой неделе завезут профлист и начнут сборку, - сообщил "РГ" главный врач Тисульской районной больницы Денис Кузьмин, отвечающий за организацию медпомощи в поселке. - Ориентировочный срок завершения стройки, за ходом которой наблюдают местные жители, - март нынешнего года. Затем потребуется еще некоторое время на установку оборудования, мебели, а также получение санэпидзаключения и лицензии.

Пока идет строительство, первичную помощь медики (фельдшер, терапевт, стоматолог, акушерка и педиатр) продолжают оказывать в здании бывшей поселковой больницы, которое уже давно признано непригодным для эксплуатации. Кроме того, в поселке дежурит бригада "скорой". В прошлом году она получила в распоряжение новенький "уазик" взамен разбитой "газели". Тяжелобольных белогорцев доставляют за 120 километров в райцентр Тисуль. А вот рожениц пока приходится везти в Тяжинcкий - за 180 километров. Дело в том, что в тисульской райбольнице родильное отделение законсервировали до конца года: пока не выйдет из декретного отпуска местный врач-неонатолог. Заменить ее, увы, некому.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Кабмин выделит 200 млн рублей на ремонт Курганской больницы скорой медпомощи

К слову, проблему дефицита кадров в первичном звене здравоохранения в регионе стараются решить, выплачивая подъемные молодым специалистам. С потенциальными местами работы будущих медиков знакомят заранее. По словам помощника ректора по воспитательной и социальной работе Кемеровского медицинского госуниверситета Алексея Солобуева, в 2019-м студенты вместе с учащимися медколледжа совершили более 46 волонтерских выездов, участвуя в проекте "Добро в село". Ребята не только помогли привести ФАПы в порядок, но и определились с трудоустройством.

Глава исполкома ОНФ в Кемеровской области Наталья Кравчук считает, что нужна специальная программа сельских ФАПов.

- Некоторые ФАПы стоят мертвым грузом. Потому что в населенных пунктах нет ни потребности, ни реальной возможности организовать их работу. Зато там, где есть отличные специалисты-медики, они продолжают работать в тяжелейших условиях и новенький ФАП им почему-то даже не светит.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Лавров: Перемирие с боевиками в Идлибе станет поощрением их действий
ЦБ отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона
Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве
Умер экс-глава Египта Хосни Мубарак
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным