В Барнауле девочка попала в реанимацию из-за травмы в школе

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении сотрудников одной из школ Барнаула, где ученица получила серьезную черепно-мозговую травму во время перемены. По словам родителей пострадавшей, ребенку провели трепанацию черепа.

- Материалы проверки этого инцидента поступили в следственные органы из полиции, - пояснила корреспонденту "РГ" помощник руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю Елена Коновалова. - По предварительным данным, 19 февраля школьница обратилась к педагогу с жалобами на травму головы, но преподаватель не предпринял должных мер. Позже девочка была доставлена в больницу, где ей провели операцию.

Родители 12-летней школьницы рассказали в соцсетях, что ЧП произошло около 17 часов вечера, медика на тот момент в школе не было. При этом "скорую" никто не вызывал, пока не приехала мать девочки.

Комитет по образованию города Барнаула озвучил другую версию инцидента. По данным ведомства, травму школьница получила в результате столкновения с мальчиком в лестничном проеме. Учителя оказали ей первую помощь. Состояние девочки было удовлетворительным. После приезда мамы состояние ребенка ухудшилось, и замдиректора школы вызвала "скорую помощь".

Как все было на самом деле - предстоит выяснить следователям. По словам Елены Коноваловой, сейчас пострадавшей школьнице уже стало лучше, ее жизни ничего не угрожает.

Прокуратура Алтайского края и городской комитет по образованию также проводят проверку этого несчастного случая.