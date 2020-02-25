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25.02.2020 09:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске обнаружили тела двух человек с укусами собак

Текст: Дмитрий Мальков

Тело мужчины со следами укусов животных обнаружили в Ленинском районе Красноярска недалеко от крупнейшей в городе ТЭЦ-1. Информацию об этом сообщили "Интерфаксу" источники в городском управлении МВД.

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Сейчас тело жертвы направленно на медицинскую экспертизу. После этого, как подчеркнули в полиции, можно будет говорить о причинах смерти найденного мужчины.

Между тем, это уже второй похожий случай зафиксированный в Красноярске за последние несколько дней. По информации СК по региону, 22 февраля прохожие нашли тело женщины на улице Мичурина. На ней так же оказались характерные следу укусов. Рядом свидетели видели стаю бродячих собак.

По факту гибели женщины следствие уже возбудило два уголовных дела: по ст. 293 УК РФ - "Халатность" и по ч. 1 ст. 105 УК РФ - "Убийство". В связи с произошедшим полицией задержан глава красноярского муниципального учреждения "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Петрюк. В обязанности возглавляемой им организации входит заключение контрактов на отлов бездомных животных. Сейчас Петрюк по решению суда находится в СИЗО.

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