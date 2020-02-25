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25.02.2020 20:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стройка прикрытия

Очередной застройщик пошел под суд
Текст: Алексей Бондарев ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8094)
В Красноярске в суд передано уголовное дело очередного застройщика, обманувшего клиентов. Предприниматель "кинул" двести человек на 750 миллионов рублей.

Обвинительное заключение утвердила Красноярская прокуратура в отношении главы строительной компании "КрасЗападСибСтрой", которого будут судить за злоупотребление полномочиями.

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Фирма вела работу в Октябрьском районе краевой столицы. Следствие считает, что предприниматель несколько лет пускал клиентам пыль в глаза, собирая с них деньги. А номинальная стройка двух многоквартирных домов велась, по сути, для прикрытия. Всего застройщик собрал с граждан около 750 миллионов рублей. Из них 300 миллионов потратил, чтобы закрыть старые долги компании, другую часть денег использовал "в своих личных целях и интересах своих близких родственников". В общем, на достройку объектов ничего не осталось. Дома уже давно стоят брошенными.

- Это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 198 граждан и организаций - участников долевого строительства. Фирма-застройщик прекратила деятельность и обанкротилась, - рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Добавим, в Красноярском крае уже несколько месяцев работает региональный фонд помощи обманутым дольщикам. По новому законодательству государство полностью взяло на себя обязательства перед ними. Есть два варианта: либо фонд достраивает брошенные объекты за счет бюджетных средств, либо выплачивает дольщикам компенсацию исходя из текущей рыночной стоимости квартир. Решение по домам "КрасЗападСибСтроя" еще не принято.

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