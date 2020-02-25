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25.02.2020 09:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области усилят подготовку к паводку

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
В Новосибирской области уделят особое внимание сохранности автомобильных дорог во время прохождения паводковых вод. Соответствующее поручение губернатор региона Андрей Травников дал областному министерству транспорта и дорожного хозяйства.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Судя по всему, паводковая ситуация в этом году будет тяжелой, подчеркнул Андрей Травников на оперативном совещании с членами регионального правительства. Поэтому уже сегодня надо усиливать подготовку - создавать необходимые запасы материалов, мобилизовать технику для оперативной ликвидации возможных подтоплений участков дорог и предотвращения их размыва.

Фото: Татьяна Кравченко
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Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский доложил губернатору, что совместно с Территориальным управлением автомобильных дорог решено вдвое увеличить запас водопропускных металлических труб. МЧС совместно с ТУАД отрабатывает меры для оперативного сброса воды.

В Новосибирске продолжается вывоз снега в режиме ЧС - по данным мэрии, за минувшую неделю вывезено 187 тысяч кубометров. Введена в действие вторая снегоплавильная станция.

Благодаря проведенным ранее работам в рамках государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" из зоны подтопления выведено около 1500 жилых домов и объектов социально-культурной сферы в крупных населенных пунктах - Барабинске, Бердске, Куйбышеве, Черепанове, Краснозерском. В поселке 8 Марта Новосибирского района проведен капитальный ремонт плотины на реке Туле. Разработана и направлена на государственную экспертизу проектная документация "Инженерная защита правого берега Новосибирского водохранилища от водной эрозии в районе г. Бердска".

В 2020 году работы по предотвращению подтопления поверхностными водами и по понижению грунтовых вод запланированы на территории городов Карасука, Черепаново, Искитима и Бердска, а также села Убинского. В результате из зоны подтопления будет выведено 754 объекта жилищного фонда.

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