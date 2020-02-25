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25.02.2020 14:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье ураган оставил без света 25 тысяч жителей

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Ставропольский край пытается удержать натиск стихии. В регионе разыгралась непогода с сильным ветром и снегом. Сообщения о поваленных деревьях и сорванных со зданий домов крыш поступают из разных населенных пунктов. По данным ГУ МЧС по краю, около 25 тысяч жителей региона остались без электроэнергии.

Под отключения попали города Благодарный, Зеленокумск и Михайловск, а также село Левокумское. Обрывы линий электропередач произошли из-за поваленных деревьев и ураганного ветра.

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В Пятигорске по сообщению очевидцев большое дерево упало на проезжую часть. Автолюбителям пришлось объезжать затор по обочинам. А в Зеленокумске с одного из многоквартирных домов сорвало крышу.

В краевой столице в районе одного из городских рынков на тротуар упала часть рекламного баннера. В Георгиевске сорванная с одного из зданий крыша придавила автомобиль.

О пострадавших пока не сообщается.

В свою очередь в ГИБДД региона приняли решение сопровождать в Георгиевском районе все автомобили, которые двигаются по одному из участков трассы. Ветер там такой силы, что пыль, которую он поднимает с полей, сильно ограничивает видимость водителям. Такая ситуация сложилась на участке дороги "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды". В Госавтоиспекции заявляют, что если непогода не стихнет до наступления темноты, будет принято решение полностью ограничить движение.

Однако МЧС ранее заявили, что непогода продлится до 15.00 25 февраля. После этого сильный ветер должен стихнуть.

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