Опубликовано видео горящего ТЦ в Махачкале

Появилось видео крупного пожара в Махачкале.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, огонь из загоревшегося павильона перекинулся на крышу торгового центра "Пассаж". В результате площадь пожара по предварительной информации составила 2000 квадратных метров.

Между тем в региональном управлении МЧС сообщили, что информация о пожаре на улице Ярагского поступила в 11:45. Пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано. Также сообщается, что жертв и пострадавших нет. Информация уточняется.

Пожар ликвидировали 61 человек и 14 единиц техники.