Путин обсудил с главой Северной Осетии горнолыжный курорт

Новости

Здесь вам не Готэм: в Москве "бэтмобиль" отправили на штрафстоянку 15:00
В Сочи учительница требовала у школьников деньги на уборку класса 14:58
В Уфе подросток выстрелил в глаз прохожему 14:55
Обвиняемый в убийстве подростка в Челябинске оказался рецидивистом 14:50
В Египте в древней гробнице обнаружен "охранник мумий" 14:47
Число инфицированных COVID-19 в Южной Корее приблизилось к тысяче человек 14:43
В Госдуме назвали цель призывов в США к новым санкциям против России 14:42
Volkswagen показал фотографии нового Polo для России 14:41
Великую дорогу майя признали инженерным чудом 14:39
Пермские ученые изобрели способ читать эмоции покупателей 14:29
Стало известно, какие книги на досуге читала Екатерина II 14:25
В Дагестане из-за непогоды без света остались 81 тысяча человек 14:23
В Минске презентовали альбом о творчестве Казимира Малевича 14:20
Умелец за два года собрал "суперниву" 14:17
На Ставрополье ураган оставил без света 25 тысяч жителей 14:12
Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак 14:09
В Дагестане загорелся крупный парфюмерный магазин 14:05
В Уфе возбудили уголовные дела против "черных риэлторов" 14:03
Семья с пятилетним ребенком погибла в ДТП в Челябинской области 14:00
В центре Ростова рухнул балкон с людьми 14:00
Петербуржец на детском празднике ограбил "Человека-паука" 13:57
Найдены новые признаки сходства Марса и Земли 13:54
Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Дмитрия Язова 13:52
К Крымскому мосту построят новую дорогу 13:47
Лавров призвал СПЧ ООН оценить нарушение прав нацменьшинств Киевом 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 14:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин обсудил с главой Северной Осетии горнолыжный курорт

Текст: Кира Латухина
О новых проектах и реанимации старых шла речь на встрече президента Владимира Путина с главой Республики Северная Осетия - Алания Вячеславом Битаровым.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Битаров поблагодарил за поручения, касающиеся реализации проектов, которые способствуют улучшению качества жизни жителей республики. "Знаю, что не все выполнено там еще, да?" - заметил глава государства. Собеседник заверил, что реализация идет. Ярким примером исполнения поручений он назвал запуск самой высоконапорной в России гидроэлектростанции - Зарамагской ГЭС - в начале этого месяца, после 40 лет строительства. "Только благодаря вашему поручению в 2016 году приступили к активной фазе строительства", - пояснил он. Это крупнейшая ГЭС на Северном Кавказе.

Фото: ТАСС/ youtube.com
Путин назвал реальные результаты нацпроектов

Другое решение, за которое поблагодарил региональный лидер, - по строительству прямой дороги Моздок - Владикавказ. "Это стратегически важная дорога", - сказал он, отметив, что строительство сейчас в активной фазе, и проект будет реализован к концу года мы его реализуем. Тогда республика получит прямое сообщение Моздок - Владикавказ.

"Также хочу вас поблагодарить за то, что реанимировали строительство горнолыжного курорта Мамисон", - продолжил Битаров. Объект долгие годы простаивал, в 2012 году было вложено более двух миллиардов рублей. По поручению президента в 2017 году были выделены средства на проектирование. Сейчас проект находится на госэкспертизе, уже выделены средства - миллиард сто миллионов - на начало реализации. "Это более трех тысяч рабочих мест, налоговые отчисления и, конечно, туристическая привлекательность нашей республики", - сказал докладчик.

Президент поинтересовался: "Вы сами катаетесь на лыжах?" "Да. Только пока негде. Поэтому вам очень благодарен", - ответил региональный лидер и продолжил благодарить. На этот раз - за нацпроекты. "Ведь в конечном итоге это строительство больниц, школ, детских садов, которых так не хватало нашей республике", - сказал он.

Глава государства спросил, что намечено в регионе в рамках нацпроектов, есть ли договоренности с правительством. Ответ был утвердительным. "Мы практически благодаря национальным проектам в этом году ликвидировали очередность в детские сады... Ликвидируется полностью третья смена в школах, уже ликвидирована", - сообщил Битаров. Вторая смена остается, но далеко не во всех школах. Строятся безопасные и качественные дороги.

Президент уточнил, будет ли увеличение числа школьников в ближайшие годы. "У нас положительная демографическая ситуация, поэтому, конечно же, необходимо строительство дополнительных школ. Они у нас предполагаются в трехлетнем бюджете, мы строим, и все средства осваиваются", - последовал ответ.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Путин назвал миссию Мишустина

"Есть плюс в демографической ситуации, но все равно не в таком количестве, в каком хотелось бы", - заметил глава республики, подчеркнув, что поручения по материнскому капиталу, конечно же, повлияют на улучшение демографии. "А что касается питания в школах, ваши образовательные учреждения насколько готовы? Есть там кухня, какие-то отработанные варианты поставок продуктов?" - спросил Владимир Путин. "Мы будем просить, чтобы с 1 сентября в виде, может быть, пилотного проекта нашу республику включили, потому что практически все у нас оснащены пунктами питания. У нас есть в городе Владикавказе комбинат школьного питания очень большой мощности", - пояснил собеседник. "Поэтому обязательно хотим участвовать в этом проекте. И конечно, это очень важно, что теперь все школьники будут обеспечены бесплатным горячим питанием", - сказал он.

"Вне зависимости от материального положения семьи", - уточнил Путин. "Да, конечно, потому что одни кушали, другие не кушали. Конечно, это очень важно", - согласился глава республики.

Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Похороны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 февраля
ВЦИОМ: Две трети россиян намерены голосовать по поправкам в Конституцию
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии
Экс-директора ФСИН Александра Реймера освободили из колонии досрочно
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным