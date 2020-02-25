Путин обсудил с главой Северной Осетии горнолыжный курорт

О новых проектах и реанимации старых шла речь на встрече президента Владимира Путина с главой Республики Северная Осетия - Алания Вячеславом Битаровым.

Битаров поблагодарил за поручения, касающиеся реализации проектов, которые способствуют улучшению качества жизни жителей республики. "Знаю, что не все выполнено там еще, да?" - заметил глава государства. Собеседник заверил, что реализация идет. Ярким примером исполнения поручений он назвал запуск самой высоконапорной в России гидроэлектростанции - Зарамагской ГЭС - в начале этого месяца, после 40 лет строительства. "Только благодаря вашему поручению в 2016 году приступили к активной фазе строительства", - пояснил он. Это крупнейшая ГЭС на Северном Кавказе.

Другое решение, за которое поблагодарил региональный лидер, - по строительству прямой дороги Моздок - Владикавказ. "Это стратегически важная дорога", - сказал он, отметив, что строительство сейчас в активной фазе, и проект будет реализован к концу года мы его реализуем. Тогда республика получит прямое сообщение Моздок - Владикавказ.

"Также хочу вас поблагодарить за то, что реанимировали строительство горнолыжного курорта Мамисон", - продолжил Битаров. Объект долгие годы простаивал, в 2012 году было вложено более двух миллиардов рублей. По поручению президента в 2017 году были выделены средства на проектирование. Сейчас проект находится на госэкспертизе, уже выделены средства - миллиард сто миллионов - на начало реализации. "Это более трех тысяч рабочих мест, налоговые отчисления и, конечно, туристическая привлекательность нашей республики", - сказал докладчик.

Президент поинтересовался: "Вы сами катаетесь на лыжах?" "Да. Только пока негде. Поэтому вам очень благодарен", - ответил региональный лидер и продолжил благодарить. На этот раз - за нацпроекты. "Ведь в конечном итоге это строительство больниц, школ, детских садов, которых так не хватало нашей республике", - сказал он.

Глава государства спросил, что намечено в регионе в рамках нацпроектов, есть ли договоренности с правительством. Ответ был утвердительным. "Мы практически благодаря национальным проектам в этом году ликвидировали очередность в детские сады... Ликвидируется полностью третья смена в школах, уже ликвидирована", - сообщил Битаров. Вторая смена остается, но далеко не во всех школах. Строятся безопасные и качественные дороги.

Президент уточнил, будет ли увеличение числа школьников в ближайшие годы. "У нас положительная демографическая ситуация, поэтому, конечно же, необходимо строительство дополнительных школ. Они у нас предполагаются в трехлетнем бюджете, мы строим, и все средства осваиваются", - последовал ответ.

"Есть плюс в демографической ситуации, но все равно не в таком количестве, в каком хотелось бы", - заметил глава республики, подчеркнув, что поручения по материнскому капиталу, конечно же, повлияют на улучшение демографии. "А что касается питания в школах, ваши образовательные учреждения насколько готовы? Есть там кухня, какие-то отработанные варианты поставок продуктов?" - спросил Владимир Путин. "Мы будем просить, чтобы с 1 сентября в виде, может быть, пилотного проекта нашу республику включили, потому что практически все у нас оснащены пунктами питания. У нас есть в городе Владикавказе комбинат школьного питания очень большой мощности", - пояснил собеседник. "Поэтому обязательно хотим участвовать в этом проекте. И конечно, это очень важно, что теперь все школьники будут обеспечены бесплатным горячим питанием", - сказал он.

"Вне зависимости от материального положения семьи", - уточнил Путин. "Да, конечно, потому что одни кушали, другие не кушали. Конечно, это очень важно", - согласился глава республики.