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25.02.2020 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане из-за непогоды без света остались 81 тысяча человек

Текст: Руслан Мельников

Сильный ветер в Дагестане нарушил электроснабжение в 116 населенных пунктах.

Как сообщается на сайте Минэнерго РФ, из-за разбушевавшейся стихии без электричества остались около 81 700 человек.

Фото: iStock
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"25 февраля с 07.50 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110-35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ", - отметили в ведомстве. При этом температура воздуха на улице составляет 8 градусов тепла.

Также сообщается, что аварийно-восстановительные работы ведут 22 бригады, в которые входят 68 человек и 23 единицы спецтехники.

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