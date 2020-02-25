В Дагестане из-за непогоды без света остались 81 тысяча человек

Сильный ветер в Дагестане нарушил электроснабжение в 116 населенных пунктах.

Как сообщается на сайте Минэнерго РФ, из-за разбушевавшейся стихии без электричества остались около 81 700 человек.

"25 февраля с 07.50 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110-35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ", - отметили в ведомстве. При этом температура воздуха на улице составляет 8 градусов тепла.

Также сообщается, что аварийно-восстановительные работы ведут 22 бригады, в которые входят 68 человек и 23 единицы спецтехники.