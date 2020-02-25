25 февраля стало известно, что Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Реймера.

На самом деле решение было принято почти неделю назад? 20 февраля, но сообщили об этом лишь 25 февраля. Для Реймера это была вторая попытка попроситься на свободу по УДО. Первая, неудачная, была сделана в мае 2019 года.

Цены на электронные браслеты не просто кусались. При реальной стоимости в 19 тысяч рублей государство за них платило больше ста тысяч за штуку. Но большинство из них так и не заработали

Проблемы у Александра Реймера начались весной 2013 года, когда столичное подразделение Следственного комитета возбудило уголовное дело против группы высокопоставленных сотрудников тюремного ведомства. В первую очередь пригляделись к ФГУП "Центр инженерно-технического обеспечения и связи", известном в узких кругах как ЦИТОС. Фигурантами стали сам Реймер, его зам Николай Криволапов, директор ЦИТОС Виктор Определенов. Последним в списке был Николай Мартынов, глава самарской фирмы "Мета". Аферу они провернули с электронными браслетами для арестантов.

В СК рассказали, что руководители тюремного ведомства создали ЦИТОС. С "новорожденной" организацией без аукциона заключили пять контрактов на производство электронных браслетов. Сумма договоров завораживала - 3,3 миллиарда рублей.

Никаких браслетов ЦИТОС производить не мог - не было ни помещений, ни оборудования. За него это стала делать в Самаре "Мета". В СК подчеркивали - цены на электронные системы утверждал лично Александр Реймер.

Большинство браслетов оказалось без специальных блоков, обрабатывающих сигналы ГЛОНАСС. В переводе на обывательский язык - браслеты не работали и использовать их можно было лишь как украшение. Правда, цены на браслеты не просто кусались. При реальной стоимости в 19 тысяч рублей государство за них платило больше ста тысяч за штуку.

СК посчитал ущерб государству - 2,7 миллиарда рублей.

Реймер и Определенов, вину не признавшие, из суда на время следствия уехали в СИЗО. Криволапов, заключивший договор со следствием, - под домашний арест. Его дело было выделено в отдельное производство.

ФСИН подала иск о взыскании около 3 миллиардов с Реймера и его коллег.

На суде Реймер, Криволапов и Определенов так и не признали вину. Что не помешало суду признать Александра Реймера виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорить его к восьми годам лишения свободы, штрафу 800 тысяч и лишению звания генерал-полковника. Госнаграды не тронули. Мосгорсуд смягчил приговор - отменил штраф. Иск ФСИН о взыскании миллиардов удовлетворен.