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25.02.2020 15:07
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Эрмитажный кот Ахилл будет оракулом на чемпионате Европы по футболу

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Знаменитый эрмитажный кот Ахилл снова продемонстрирует свой талант предсказателя. Он выступит оракулом на чемпионате Европы по футболу, матчи которого пройдут в Петербурге. Об этом сообщила хозяйка кота, ветврач Анна Кондратьева.

Фото: Instagram.com/achillcat/
Когтеточку эрмитажного кота Ахилла продали на аукционе

Ахилл - пожалуй, самый знаменитый кот Санкт-Петербурга. Более того, он третий год входит в топ рейтинга известнейших котов России. Ахилл имеет свою страницу в Instagram и часто участвует в различных мероприятиях. Белоснежный и голубоглазый кот глухой, но в данном случае это даже к лучшему - отсутствие слуха позволяет ему не отвлекаться и не пугаться в общественных местах.

В последние годы Ахилл развивает карьеру предсказателя результатов футбольных матчей. Он работал оракулом на Кубке конфедераций 2017 года и Чемпионате мира 2018 года. А теперь будет предсказывать исходы матчей Чемпионата Европы - 2020.

Процесс предсказания проходит в Эрмитаже в присутствии журналистов. Перед котом ставят две миски с лакомством, возле каждой из них закреплены флаги страны-участника матча. Из какой миски Ахилл угостится - той стране он и отдает победу.

Ахилла уже начали готовить к предстоящей работе. Чтобы он не боялся скопления людей, видеокамер и вспышек фотоаппаратов, его сейчас особенно часто привлекают к общественным мероприятиям. Кроме того, на днях он прошел углубленный ветосмотр.

Справка "РГ"

Чемпионат Европы - 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в двенадцати городах. В Санкт-Петербурге матчи состоятся 13 июня (Бельгия - Россия), 17 июня (Финляндия - Россия), 22 июня (Финляндия - Бельгия) и 3 июля (четвертьфинал).

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