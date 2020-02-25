КС РФ уточнил порядок приема граждан на муниципальную службу

Конституционный суд РФ допустил разночтения при заполнении анкеты на соискание должности государственного или муниципального служащего, несмотря на то, что анкета - единого образца.

Поводом к проверке положений ФЗ "О муниципальной службе в РФ" послужила жалоба Наталии Малышевой из Чувашии. В 2017 году женщина обратилась в администрацию Цивильского района республики с заявлением о приеме на работу и представила пакет документов. Однако позже проверка выявила, что Малышева не указала сведения о своей судимости, которая была снята еще до погашения в результате декриминализации статьи 116 УК РФ, и женщину уволили.

- Незаполнение графы 9 установленной анкеты не является обстоятельством, свидетельствующим о сообщении при поступлении на муниципальную службу недостоверных требований о себе, - указала Малышева в жалобе, - так как требование установлено для лиц, поступающих на государственную службу.

Судьи КС РФ пришли к выводу, что изъян - не в положениях закона, а в правоприменительной практике. В постановлении, в частности, подчеркивается, что "специфика публичной службы предопределяет особый правовой статус государственных (муниципальных) служащих, включающий в себя права и обязанности государственных (муниципальных) служащих, а также налагаемые на них ограничения и запреты".

Ответственность может наступать только за деяния, которые закон признает право­нарушениями

- Поступлению гражданина на государственную гражданскую службу препятствует наличие у него не снятой или не погашенной судимости, - напомнил КС. - Вместе с тем в отношении граждан, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих аналогичного ограничения законом "О муниципальной службе в РФ" не предусмотрено.

При этом в Конституции РФ закреплено требование о том, что "юридическая ответственность может наступать только за те деяния, которые законом, действующим на момент их совершения, признаются правонарушениями". Поэтому непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу сведений, обязанность представления которых из закона не вытекает, само по себе не может свидетельствовать о несоблюдении законов, постановил КС.

- Такого рода истолкование означало бы допустимость применения в отношении муниципального служащего неблагоприятных правовых последствий при отсутствии нарушения прямых правовых предписаний с его стороны и тем самым вступало бы в противоречие со статьей 54 Конституции РФ, - указал суд.

Дело самой заявительницы подлежит пересмотру.