Петербургская художница показала блокадные фотографии в цвете

Ангелина Карпунина колоризировала фотографии блокадного Ленинграда - в память о своих родных и для того, чтобы помочь нынешним школьникам проникнуться атмосферой тех лет. Даже при очень деликатном и приглушенном дополнении цветом получилось впечатляюще. Всем знакомые черно-белые снимки Ленинграда начинают звучать по-новому, когда обретают цвет.

Ярко-красный трамвай на заснеженной улице возле разбомбленного дома. Солнечные лучи, бесстрастно освещающие тела умерших от голода. Зеленое платье на девушке, разбивающей огород возле Исаакиевского собора. Голубое одеялко, в которое завернут младенец на знаменитом снимке, знаменующем снятие блокады… Всего лишь немного цвета, но волшебным образом фотографии перестают быть архивными, как бы переносятся во времени и оттого становятся еще страшнее.

- Идея колоризации возникла, когда я столкнулась с тем, что современные подростки почти ничего не знают о блокаде, о 125 граммах хлеба, о Тане Савичевой. Им кажется, что война - это что-то такое далекое. Мне захотелось показать им с помощью цветных фотографий жизнь блокадного города, чтобы они прониклись. Ведь черно-белые снимки смотрятся более удаленно, цветные же приближают, на них замечаешь больше деталей, - говорит Ангелина Карпунина. - Например, первое фото, которое я раскрасила, - солнечный день, все куда-то спешат, одни греются в лучах солнца, другие разговаривают, а по дороге идет пожилая женщина, она везет на тележке завернутое в простыню тело человека - скорее всего, своего родственника. И никто на нее не обращает внимания, никто на нее не смотрит. Потому что это обыденность. Обыденность блокадного Ленинграда. Каждый цветной снимок - как детальная история, ДНК города.

Тема близка Ангелине еще и потому, что блокаду Ленинграда пережили ее родные. Прабабушка была воспитательницей в детском саду. Боролась за жизни чужих малышей, но потеряла своего - один из двух ее детей не выжил. Второй остался жив благодаря Дороге жизни. 9 Мая в семье всегда отмечалось с грустью и болью. Нынешним проектом Ангелина еще и отдает дань памяти своим близким.

Всем знакомые черно-белые снимки Ленинграда начинают звучать по-новому, когда обретают цвет

Художница придает снимкам цвет с помощью компьютера. Но существующие программы для колоризации, где черно-белая фотография становится цветной одним кликом, не годятся для такой тонкой и ответственной работы. Ангелина отдельно красит каждый элемент. Труд кропотливый и небыстрый. Сейчас художница обработала двенадцать блокадных фотографий. Признается, что процесс идет медленно, потому что каждый снимок цепляет за живое, не отпускает, переворачивает душу.