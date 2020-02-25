Поисковики передали в музей ВОВ в Минске боевые награды красноармейцев

Поисковики из Санкт-Петербурга передали в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны боевые награды и личные вещи красноармейцев - уроженцев Беларуси.

По городам России и Беларуси проедет эшелон боевой техники Это медали "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", фрагменты солдатского котелка, спичечница. На медалях сохранились индивидуальные номера, на утвари - самодельные надписи.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.