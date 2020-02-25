Поисковики передали в музей ВОВ в Минске боевые награды красноармейцев

Это медали "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", фрагменты солдатского котелка, спичечница.
На медалях сохранились индивидуальные номера, на утвари - самодельные надписи.
Это медали "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", фрагменты солдатского котелка, спичечница.
На медалях сохранились индивидуальные номера, на утвари - самодельные надписи.
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