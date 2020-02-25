Общество
25.02.2020 17:37

Поисковики передали в музей ВОВ в Минске боевые награды красноармейцев

Поисковики из Санкт-Петербурга передали в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны боевые награды и личные вещи красноармейцев - уроженцев Беларуси.
Фото: Пресс-служба ЗВО
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Это медали "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", фрагменты солдатского котелка, спичечница.

На медалях сохранились индивидуальные номера, на утвари - самодельные надписи.

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