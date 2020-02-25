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25.02.2020 14:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стало известно, какие книги на досуге читала Екатерина II

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
И.А. Пустынин "Портрет императрицы Екатерины II" Фото: Алексей Даничев/РИА Новости И.А. Пустынин "Портрет императрицы Екатерины II" Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
И.А. Пустынин "Портрет императрицы Екатерины II" Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Императрица Екатерина II много читала. И если в Зимнем дворце было много томов по праву, философии или истории, то в Агатовых палатах в Царском Селе императрица хранила литературу для души. Недавно петербургские истории выяснили, что любила почитать на досуге Екатерина II.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Как сообщает пресс-служба музея-заповедника "Царское Село", хранитель музейной коллекции книг Ирина Зайцева изучила, что за издания хранились в этой библиотеке, насчитывающей более трех тысяч томов.

Большую часть собрания составляют классические литературные и философские произведения античности. Но иногда императрица позволяла себе и легкое чтиво.

Так, среди собрания нашлось 20 томов анекдотов и 40 томов развлекательной литературы. Также выяснилось, что в библиотеке было место и пикантным романам.

Удивительно, но в личной библиотеке одной из самых влиятельных женщин мира второй половине XVIII века не только дорогие коллекционные издания. В библиотеке нашлись также "книги вразнос", это дешевые издания, которые разносили коробейники.

Книги Екатерины II после ее смерти были подарены Царскосельскому лицею. После революции часть книг из собрания императрицы отправили в Екатеринбург, а в 60-е некоторые тома были возвращены в лицей. Также часть книг сейчас находятся во Всероссийском музее имени Пушкина.

И хотя самой библиотеки в Царском Селе уже нет, в музее-заповеднике планируют воссоздать легендарное книгохранилище императрицы. В Агатовых палатах собираются выставить копии изданий, которые читала Екатерина II.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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