Театр Комиссаржевской поставил спектакль "Если бы знать…" на большой сцене

Петербургский театр имени Веры Комиссаржевской перенес на большую сцену свой спектакль "Если бы знать…" по пьесе Эрика-Эммануэля Шмидта. В 2018 году режиссер Олег Куликов поставил его в честь 55-летия служения в театре народной артистки России Тамары Абросимовой. В этом году авторы спектакля сочли, что он достоин большего масштаба.

Название спектакля и пьесы французского драматурга пересекаются и будто дополняют друг друга: "Если бы знать…" - "Если бы начать сначала…". Режиссер провел интересную параллель, назвав спектакль "из иностранной жизни" фразой из "Трех сестер". Пьеса Чехова, по мнению некоторых критиков, о будущем, которое так и не наступает. Пьеса Шмидта о прошлом, которое мы творим по собственному разумению.

Сюжетная канва спектакля тесно связана с молодостью главного героя. Александр Суше заезжает в усадьбу своей бабушки по дороге в Стокгольм, где ему должны вручить Нобелевскую премию. В холле на Александра падают часы. "И про этого беднягу можно будет с полным правом сказать, что время его не пощадило", так что дальнейшее то ли галлюцинация, то ли воспоминание. Так ли все было на самом деле? Однако история встречи Суше с самим собой, еще молодым и полным сил и планов, не сожаление о несбывшемся, а попытка оценить правильность выбора, который каждому из нас приходится делать не единожды.

"Старость - это у меня нервное", - произносит со сцены героиня Тамары Абросимовой еще в самом начале спектакля. И в течение всего действа нервное напряжение только нарастает, ведь постановка идет без антракта. Цветовое решение костюмов и декорация подчеркнуто графичны: белые одежды героев из молодости Александра и черный фрак Нобелевского лауреата в конце. Немного красного - алые губы красавиц и их наряды.

"Странным образом смыкается с самой пьесой жизнь сегодняшней творческой группы спектакля. Время Тамары Михайловны одно, время вчерашних выпускников курса Бызгу, которые совсем недавно получили дипломы, - другое, а мое время где-то посередине, - рассказывает Куликов. - Когда мы репетируем, общаемся, я почти что кожей чувствую, как пьеса обретает какую-то живую плоть: как эти ребята, вчерашние студенты, смотрят на театр, на жизнь, на репетиции, на время; как смотрит Тамара Михайловна на все эти вещи, и как смотрю я…".

Актриса Тамара Абросимова. Фото: Фото предоставлены Театром им. Комиссаржевской

Из происходящего на сцене мы понимаем, что 25-летний Александр только что получил диплом врача и приглашение на работу в Гарвард. Он может принять приглашение или остаться в деревне и стать сельским врачом. Этим он сможет помочь бабушке, которая почти разорена, но придется оставить мечту о работе в науке. И хотя с самого начала мы знаем, какой выбор был сделан много лет назад, но муки этого выбора Александру и сейчас вспоминать тяжело. В личной жизни все тоже не гладко: в бабушкином доме встречаются бывшая возлюбленная Суше Кассандра, которая теперь якобы беременна от него, нынешняя пассия Бетси и соседка Мойра, которая влюблена в Александра с самого детства. И безыскусность имени нынешней подружки только подчеркивает, что богиня судьбы Александра уже определена.

В финале спектакля становится ясно, что свобода выбора на самом деле не такая уж и свобода. Ведь от обязанности остаться в глуши Александра избавила скоропостижная смерть бабушки, а Мойре становится понятно, что придется ее заменить: "В смысле охранять тебя".

- Не займись ты изучением американской литературы, разве мог бы я в один прекрасный день наткнуться на тебя в Гарварде?

- Ты что, до сих пор считаешь, что я случайно занялась американской литературой?.. Ох, Саша, Саша…

Справка "РГ"

Тамара Михайловна Абросимова окончила Школу-студию МХАТ, в 1963 году пришла в Театр имени Комиссаржевской и служит в нем по сей день. В 1980 году снялась в картине "Я - актриса", где сыграла мать Веры Федоровны Комиссаржевской. Сегодня Абросимову можно увидеть в спектаклях родного театра "Страсти по дивану", "Я вернулся в мой город…", "Если бы знать…", ближайший показ которого состоится 29 февраля.