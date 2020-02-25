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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Классик в цифре

Наследие Федора Достоевского оцифровывают ученые
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8094)
Ученые Петрозаводского государственного университета, который является признанным центром по изучению наследия великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, оцифровывают документы, связанные с его именем. И уже сегодня многие части будущего "цифрового" Достоевского можно найти на университетском сайте и познакомиться с ними.
Достоевский предупреждал: у него нет ни одной лишней запятой, если она не стоит, значит, ее там не должно быть. Фото: Репродукция ТАСС Достоевский предупреждал: у него нет ни одной лишней запятой, если она не стоит, значит, ее там не должно быть. Фото: Репродукция ТАСС
Достоевский предупреждал: у него нет ни одной лишней запятой, если она не стоит, значит, ее там не должно быть. Фото: Репродукция ТАСС

В создании этого уникального ресурса участвуют десятки докторов и кандидатов наук, редакторов вузовского издательства и студентов Петрозаводского университета. Большая команда готовит тексты писателя и его современников, в том числе на английском языке. Все это, как считают специалисты, даст новый стимул к развитию достоевистики в нашей стране и за ее пределами, осознанию Достоевского как национального символа России.

Фото: vk.com/pupazzaro
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Руководит проектом Владимир Николаевич Захаров - доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы и журналистики Петрозаводского госуниверситета. Под его руководством выходит полное собрание сочинений писателя в авторской пунктуации и орфографии, он автор четырех монографий, более 300 статей, президент Международного общества Достоевского.

Всю свою жизнь профессор изучает творчество Достоевского. И считает, что смысл его творчества по-прежнему искажают - и начинается это с текстов.

- Любой текст - производное всех участников: от автора до читателей. Лучше всего этот эффект раскрывает процесс творчества. Достоевский предупреждал: у него нет ни одной лишней запятой, если она не стоит, значит, ее там не должно быть. Иногда лишняя запятая меняет смысл текста.

Исправлены тысячи опечаток, неавторских искажений текста, открыты новые тексты писателя

И вот такие ошибки петрозаводские ученые исправляют, основываясь на орфографии писателя. Уже оцифрованы и набраны все рукописи Достоевского из российских и зарубежных архивов, создан огромный корпус оригинальных текстов писателя и его современников.

В процессе их подготовки к публикации исправлены тысячи опечаток, неавторских искажений текста и ошибочных прочтений, открыты новые тексты великого писателя.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск О Достоевском

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