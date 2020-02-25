В создании этого уникального ресурса участвуют десятки докторов и кандидатов наук, редакторов вузовского издательства и студентов Петрозаводского университета. Большая команда готовит тексты писателя и его современников, в том числе на английском языке. Все это, как считают специалисты, даст новый стимул к развитию достоевистики в нашей стране и за ее пределами, осознанию Достоевского как национального символа России.
Руководит проектом Владимир Николаевич Захаров - доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы и журналистики Петрозаводского госуниверситета. Под его руководством выходит полное собрание сочинений писателя в авторской пунктуации и орфографии, он автор четырех монографий, более 300 статей, президент Международного общества Достоевского.
Всю свою жизнь профессор изучает творчество Достоевского. И считает, что смысл его творчества по-прежнему искажают - и начинается это с текстов.
- Любой текст - производное всех участников: от автора до читателей. Лучше всего этот эффект раскрывает процесс творчества. Достоевский предупреждал: у него нет ни одной лишней запятой, если она не стоит, значит, ее там не должно быть. Иногда лишняя запятая меняет смысл текста.
И вот такие ошибки петрозаводские ученые исправляют, основываясь на орфографии писателя. Уже оцифрованы и набраны все рукописи Достоевского из российских и зарубежных архивов, создан огромный корпус оригинальных текстов писателя и его современников.
В процессе их подготовки к публикации исправлены тысячи опечаток, неавторских искажений текста и ошибочных прочтений, открыты новые тексты великого писателя.