В Архангельске погибла женщина, гулявшая с собаками

Трагически закончилась прогулка жительницы Архангельска, пересекавшей проезжую часть вместе с собаками: пожилая женщина оказалась под колесами автомобиля и погибла.

Как сообщает сайт регионального управления МВД, ЧП произошло вечером 22 февраля на перекрестке улицы Садовой и Троицкого проспекта Архангельска. Женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не пропустил водитель Toyota Land Cruiser 200. В результате наезда жительница областного центра 1954 года рождения скончалась от травм. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Непосредственную картину происшедшего, ссылаясь на записи камер видеонаблюдения, дополняет РИА Новости: пешехода сопровождали три собаки, а наезд был осуществлен на большой скорости.

Сотрудники полиции обнаружили объявленный в розыск автомобиль спустя непродолжительное время на улице Сибиряковцев, на нем имелись характерные механические повреждения. Оказалось, что за рулем находился местный житель 1981 года рождения. Он задержан, в настоящее время проводятся необходимые экспертизы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. 4 ст. 264 УК РФ, предусматривающей в качестве наказания от пяти до 12 лет лишения свободы.