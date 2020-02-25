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25.02.2020 11:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельске погибла женщина, гулявшая с собаками

Текст: Евгений Малышев (Архангельская область)

Трагически закончилась прогулка жительницы Архангельска, пересекавшей проезжую часть вместе с собаками: пожилая женщина оказалась под колесами автомобиля и погибла.

Фото: iStock
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Как сообщает сайт регионального управления МВД, ЧП произошло вечером 22 февраля на перекрестке улицы Садовой и Троицкого проспекта Архангельска. Женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не пропустил водитель Toyota Land Cruiser 200. В результате наезда жительница областного центра 1954 года рождения скончалась от травм. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Непосредственную картину происшедшего, ссылаясь на записи камер видеонаблюдения, дополняет РИА Новости: пешехода сопровождали три собаки, а наезд был осуществлен на большой скорости.

Сотрудники полиции обнаружили объявленный в розыск автомобиль спустя непродолжительное время на улице Сибиряковцев, на нем имелись характерные механические повреждения. Оказалось, что за рулем находился местный житель 1981 года рождения. Он задержан, в настоящее время проводятся необходимые экспертизы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. 4 ст. 264 УК РФ, предусматривающей в качестве наказания от пяти до 12 лет лишения свободы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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